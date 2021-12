"La Commission a confirmé la décision de carton rouge, estimant que Shields était entré en contact avec la zone de la tête et du cou de Kilcoyne d’une façon dangereuse. Elle a déterminé que l’infraction correspondait au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby et elle a donc sélectionné un point d’entrée de six semaines" a indiqué l'EPCR dans un communiqué.

"En prenant en compte le casier disciplinaire vierge du joueur, la Commission a réduit la sanction de deux semaines avant de prononcer une sanction de quatre semaines de suspension. Shields pourra donc rejouer à partir du lundi 10 janvier 2022 et sa dernière semaine de suspension sera levée s’il suit un atelier de coaching spécifique proposé par World Rugby."