"On avait eu la chance de beaucoup gagner ces dernières années, mais je pense que cela fait aussi partie de notre apprentissage, a expliqué Lebel. Aujourd'hui, il en manquait un peu et nous sommes tombés sur une équipe qui nous a dominés. On n'a pas à rougir de cette défaite car eux étaient meilleurs. On va continuer à travailler. Dans le vestiaire, dès la fin du match, le groupe s'est réuni et on s'est dit qu'il fallait basculer, passer au Top 14. Nous ne sommes pas encore sûrs d'être qualifiés, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Il faut vite passer à autre chose. Je crois que nous sommes tous conscients d'être tombés sur meilleurs que nous. La marche était trop haute."