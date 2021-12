On imagine que la déception est grande, après cette défaite pour deux points contre les Harlequins, champion d’Angleterre en titre ?

Oui, c’est dommage parce que je crois vraiment que nous avions la place de faire mieux et de gagner ce match. On commet quelques erreurs, on tombe quelques ballons … à la fin, sur la dernière action, nous sommes dans l’avancée mais l’arbitre choisit de nous pénaliser. Bon, c’est comme ça. C’est dommage parce qu’on y croyait. Ça n’enlève rien au fait que nous avons livré un bon match collectivement.

Le fait que vous ayez effectué treize changements dans l’équipe a beaucoup fait parler dans la semaine. Comment le groupe l’a-t-il vécu ?

Nous les joueurs, on est comme tout le monde, on lit la presse et les réseaux sociaux. On a vu que notre composition avait fait beaucoup parler. Cela nous a piqués. On a tenu à montrer contre les Quins que nous avions un groupe épais et homogène. Ça fait du bien d’avoir de la concurrence et cela nous tire tous vers le haut.

Vous avez prouvé que vous étiez au niveau du champion d’Angleterre …

Oui, on a été à la hauteur. Maintenant, il faut réussir un bon déplacement au Munster. C’est toujours un énorme match à jouer, à Limerick, dans une ambiance de folie. C’est un rêve pour tous les rugbymen de jouer là-bas.

La qualification est-elle compromise avec cette défaite à domicile ?

On ne va pas se cacher, c’est quand même un peu compromis. C’est une compétition courte et la nouvelle formule ne donne pas trop de droit à l’erreur. On a pris un point de bonus, nous verrons bien pour la suite.

Que pouvez-vous dire au sujet de la dernière action qui aurait pu faire basculer la rencontre dans votre escarcelle ?

Il y a beaucoup de frustration parce que j’ai le sentiment que nous sommes dans l’avancée. Je suis assez loin de l’action, je ne vois pas la faute. C’est dommage, mais en coupe d’Europe la moindre erreur se paie comptant !