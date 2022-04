Contrairement aux huitièmes de finale, aucun match de Champions Cup n'aura lieu le vendredi, et le vainqueur sera décidé à la suite d'un unique match entre les deux équipes. Tout débutera le samedi 7 mai à 16h avec le choc entre le Munster et le Stade toulousain. Alors que le match devait se jouer sur la fameuse pelouse de Thomond Park (Limerick), il se jouera finalement à l'Aviva Stadium de Dublin, en raison d'un concert d'Ed Sherran. De quoi pimenter encore un peu plus cette confrontation, diffusée en clair sur France 2.

En plus de cette rencontre, le samedi 7 mai sera la date des duels entre Leicester et le Leinster (18h30) et entre La Rochelle et Montpellier (18h30 aussi). Ce duel franco-français se jouera sur la pelouse de Marcel-Deflandre, et le vainqueur sera opposé en demi-finales à celui du duel entre le Racing 92 et Sale. Ce dernier duel est le seul programmé le dimanche 8 mai. Il se jouera à 16h sur la pelouse de la Paris La Défense Arena et sera diffusé en clair.

Côté Challenge Cup, Gloucester et les Saracens se retrouvent le vendredi 6 mai au soir, tandis qu'Edimbourg et les Wasps s'affronteront le samedi 7, à 13h30. Pour les clubs français, Lyon recevra les Glasgow Warriors le samedi soir (21h) et Toulon accueillera les London Irish le dimanche à 13h30.

Le tableau des phases finales des Coupes d'Europe

Champions Cup

Quarts de finale

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

QF 1: Munster - Stade Toulousain - Samedi à 16h à l'Aviva Stadium (Dublin) ; France 2/beIN Sport

QF 2: Leicester Tigers - Leinster - Samedi à 18h30 à Mattioli Woods Welford Road (Londres) ; beIN Sport

QF 3: Stade Rochelais - Montpellier - Samedi à 18h30 à Marcel-Deflandre (La Rochelle) ; beIN Sport

QF 4 : Racing 92 - Sale Sharks - Dimanche à 16h à la Paris La Défense Arena (Nanterre) ; France 2/beIN Sport

Demi-finales (13/14/15 mai)

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

DF 1: Gagnant QF 1 - Gagnant QF 2

DF 2: Gagnant QF 3 - Gagnant QF 4

Finale

28 mai au Stade Vélodrome, Marseille (17h45)

Challenge Cup

Quarts de finale

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

QF 1: Gloucester - Saracens - Vendredi à 21h à Kingsholm (Gloucester) ; beIN Sport

QF 2: Edimbourg - Wasps - Samedi à 13h30 au DAM Health Stadium (Edimbourg) ; beIN Sport

QF 3: Lyon - Glasgow Warriors - Samedi à 21h au Matmut Stadium de Gerland (Lyon) ; beIN Sport

QF 4 : Toulon - London Irish- Dimanche à 13h30 au Stade Félix Mayol (Toulon) ; France 4/beIN Sport

Demi-finales (13/14/15 mai)

Le club le mieux classé lors des phases de poules reçoit

DF 1: Lyon ou Glasgow Warriors – Edimbourg ou Wasps

DF 2: RC Toulon ou London Irish – Gloucester Rugby ou Saracens

Finale

27 mai au Stade Vélodrome, Marseille (21h)