Élisez votre XV de la Champions Cup 2020-2021 : l’arrière

Kotaro Matsushima

Clermont – 28 ans – 1,76m – 88kg - Japon

Le Japonais, qui disputait ses premières minutes en Champions Cup, cette saison, sous les couleurs clermontoises, a impressionné les observateurs. Rapide, vif et agile, il a marqué les esprits dès la première journée avec un triplé à Bristol dans la spectaculaire rencontre entre l’ASM et les Bears (38-51). En huitième de finale, sur la pelouse des Wasps, l’arrière japonais signe l’essai de la victoire plus de trois minutes après la sirène (27-25) pour qualifier les Auvergnats en quart de finale. Un sérieux candidat, qui a terminé meilleur marqueur de la compétition (4).

Brice Dulin

La Rochelle – 31 ans - 1,76m – 82kg – France

Dans la foulée de son Tournoi des 6 Nations réussi, Brice Dulin s’est montré solide au poste d’arrière chez les finalistes rochelais. En quart, demi et finale, son jeu au pied et sa fiabilité ont permis aux Maritimes de bonifier certains ballons ou, par moment, de se sortir de situations délicates.

Hugo Keenan

Leinster – 24 ans – 1,85m – 92kg – Irlande

Placé à l’aile durant les deux matches de poule, le désormais nouvel arrière titulaire du XV du Trèfle a récité sa meilleure partition à Exeter. Il offre deux caviars à ses ailiers Lowe et Larmour et se montre impérial dans une partie remportée par le Leinster (22-34). A l’aise sous les ballons-hauts, efficace en défense, celui qui vient du rugby à 7 martyrisera encore les défenses européennes pendant un moment.

Maxime Médard

Toulouse – 34 ans – 1,80m – 88kg – France

On se rappellera de lui en tant que victime du terrible plaquage de Botia, en finale, qui a fait basculer la rencontre. Mais Maxime médard, véritable homme d’expérience au sein de ce collectif toulousain, s’est montré rassurant avec ses jeunes partenaires, lui qui avait déjà remporté cette compétition en 2010. Un grand match à Thomond Park face au Munster, puis deux matches discrets face aux Français de Clermont et Bordeaux, mais un nouveau titre au bout pour le vétéran qui a effectué 6 offloads durant cette campagne.