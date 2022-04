Le constat : Toulouse et Montpellier à point nommé

Le format des huitièmes de finale en aller-retour a semble-t-il trouvé toute sa saveur ce week-end, avec les qualifications pour le tour suivant de Toulouse et Montpellier. Alors qu'ils avaient chuté face à l'Ulster au Stadium le week-end dernier, les Toulousains ont livré une impressionnante bataille en Irlande du Nord, samedi soir. Ayant six points à remonter par rapport à l'aller (20-26), ils ont trouvé les ressources pour l'emporter avec un écart d'un essai (30-23). Le format leur a donc souri, puisque le score cumulé de 50-49 leur permet de poursuivre leur aventure européenne.

Du côté de l'Angleterre, il s'en est également fallu de peu pour le MHR... Car si eux s'étaient imposés avec la manière lors de leur match aller (40-26), en prenant une marge de 14 points, le retour fut plus compliqué avec une équipe assez remaniée. Face à des champions d'Angleterre en titre en forme, cela aurait pu leur être fatal. En concédant une défaite 33-20 sur la pelouse des Harlequins, les Cistes ont bien failli passer à la trappe. Ils ont néanmoins su se montrer assez accrocheurs pour ne pas laisser les Britanniques trop creuser l'écart. Un point d'avance sur le score cumulé, c'est peu, mais déjà bien assez pour une formation héraultaise qui continue donc de jouer sur les deux tableaux.

La performance : James Lowe puissance 4

Si le Leinster s'est largement imposé face au Connacht ce vendredi (56-20), actant de fait une qualification tranquille, l'homme de cette rencontre retour fut sans aucun doute l'ailier James Lowe. Au milieu du festival offert par Jonathan Sexton et les siens (huit essais), l'international irlandais a brillé, réalisant notamment un quadruplé. Déjà auteur d'un doublé une semaine auparavant, le Maori d'origine est effectivement allé derrière la ligne à quatre reprises (36e, 55e, 65e et 80e).

Il a ainsi pu faire admirer ses qualités de vitesse et de finition au public irlandais, se muant en véritable tueur du bord de touche.

L'action : les Harlequins font le show

Vainqueurs de Montpellier (33-20), mais éliminés malgré tout au cumul des points, les Quins nous ont offert une merveille d'action dans leur antre du Twickenham Stoop, ce samedi. Dans un premier acte riche en essais (6), les Anglais ont régalé les spectateurs grâce à une action du bout du monde. Alors que l'ouvreur héraultais Handre Pollard manque de trouver la touche (la faute à un sauvetage du demi de mêlée Danny Care), Marcus Smith est à l'origine d'une splendide remontée de balle.

D'une gestuelle dont il a le secret, le prodige britannique initie une relance depuis ses 22 mètres. En bon dynamiteur qu'il est, Smith passe facilement la défense montpelliéraine et sert Murley à hauteur de la ligne médiane. Alors qu'il a un surnombre à jouer, ce dernier sert le trois-quarts centre Joe Marchant qui met les gaz pour finir le boulot et aller à dame, inscrivant ainsi une merveille d'essai.

La surprise : même à 14, Sale s'impose en patron à Bristol

Au cours de cette phase de huitièmes de finale retour, Sale a sans aucun doute réalisé l'une des plus belles performances du week-end. Pourtant, cela était loin d'être gagné. Défaits à l'aller dans leur antre (9-10), les Sharks ne se présentaient pas en favoris sur la pelouse de Bristol. Et la tâche s'annonçait encore plus difficile lorsque, peu après la demi-heure de jeu, l'ailier visiteur Arron Reed était expulsé par l'arbitre après un plaquage à la tête sur un joueur adverse.

Un carton rouge qui ouvrait alors la voie aux Bears de Harry Randall. C'était sans compter l'abnégation de cette solide formation de Sale. Puissants, les partenaires de Faf de Klerk résistaient à leurs homologues anglais et arrachaient un succès surprise à l'extérieur (35-29), fermant la porte à Semi Radradra et aux siens. En quart de finale, ils affronteront le Racing 92 à Nanterre.

La question : ces matchs retours ont-ils donné du sens au format de la Champions Cup ?