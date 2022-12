Les bonnes nouvelles continuent d'affluer du côté de l'infirmerie toulousaine, laquelle est en train de se vider après avoir affiché complet ces dernières semaines. Après Pita Ahki, qui a fait son retour à la compétition samedi face à Perpignan, plusieurs de ses coéquipiers ont repris l'entraînement collectif ce lundi avec le reste du groupe. A commencer par les internationaux Cyril Baille et Thibaud Flament, tous deux blessés lors de la victoire du XV de France contre l'Afrique du Sud à Marseille il y a un peu plus de trois semaines. Le pilier gauche, qui souffrait d'un gros hématome au niveau de l'aine, est désormais apte et a donc participé normalement à la séance sur la pelouse annexe d'Ernest-Wallon.

Pour autant, le staff ne veut prendre aucun risque avec celui qui a été opéré des adducteurs durant l'été et va l'observer dans les jours à venir avant de décider s'il sera ou non du déplacement au Munster. De son côté, le deuxième ligne en a fini de sa période de repos obligatoire après sa commotion. Flament a donc été autorisé à reprendre. Il est opérationnel pour le rendez-vous en Irlande.

Mallia et Barassi incertains

Ce ne sont pas les seuls retours dans l'effectif. En effet, le trois-quarts polyvalent Arthur Retière, le deuxième ligne Joshua Brennan et le troisième ligne Selevasio Tolofua, indisponibles pour la réception de l'Usap, sont également à 100 % et postulent pour le premier match de Champions Cup de la saison. L'ailier ou arrière argentin Juan Cruz Mallia, touché aux côtes et à une épaule, était aussi présent avec ses coéquipiers ce lundi mais sa reprise est pour l'heure adaptée. Sa présence à Thomond Park est très incertaine. Idem pour le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, victime d'une commotion lors de la rencontre à Lyon et qui a observé ses douze jours de repos obligatoire.

Top 14 - Juan Cruz Mallia (Toulouse)Icon Sport

Il doit voir le référent commotion ce mardi, et c'est à l'issue de cette entrevue que la décision de son éventuel retour à l'entraînement sera prise. En revanche, c'est toujours trop juste pour Pierre Fouyssac et Santiago Chocobares, tous deux blessés à un genou.

Cros et Jaminet bientôt de retour

Enfin, et il s'agit encore de nouvelles rassurantes, les deux semaines de rééducation du troisième ligne des Bleus François Cros (genou) au Cers de Capbreton se sont bien passées. Revenu à Toulouse, il va poursuivre son travail individuel mais son retour à la compétition est espéré avant la fin d'année 2022. Le délai est similaire pour l'arrière international Melvyn Jaminet, touché à une cheville avant la tournée d'automne et privé donc des derniers rendez-vous avec l'équipe de France. Sur le terrain ce lundi, il travaille encore à part mais il pourrait être apte après l'intermède européen.