La tache s’annonçait rude pour l’UBB, battue de 18 points au match aller à Chaban-Delmas une semaine plus tôt, et qui savait qu’elle était condamnée à l’exploit au moment de se présenter sur la pelouse de Marcel-Deflandre. Et très clairement, il y a eu un évènement qui a fait basculer cette manche retour, à savoir l’exclusion du Bordelo-Béglais Ma’ama Vaipulu pour une charge à l’épaule du Danty (27e), ce alors qu’il y avait une égalité (3-3). À un de moins, les Girondins n’ont pas trouvé les solutions pour inverser le sort de cette rencontre et pour tenter d’emballer une partie globalement maitrisée par les Maritimes.

Le premier acte fut d’ailleurs sans véritable saveur, avec beaucoup d’indiscipline et seulement trois pénalités marquées, par Ihaia West (21e) et Maxime Lucu (16e et 38e), donnant un petit score au moment de regagner les vestiaires (3-6).

CHAMPIONS CUP - Stade rochelais - UBB (16/04/22)Icon Sport

Six essais marqués au retour des vestiaires

Le Stade Rochelais est parvenu à emballer après la pause, dès la première séquence de la seconde période grâce justement à Ihaia West, profitant du travail d’Alldritt, Danty et Rhule dans la défense, pour filer derrière la ligne (42e). Grégory Alldrit décisif d’ailleurs quelques instants plus tard, en étant parvenu à maintenir l’avancée créée sur un porté et par l’animation de Kerr-Barlow (49e). Cet enchainement de deux essais fut donc synonyme de break, et ils furent suivis de deux nouvelles réalisations. Tout d’abord par Tawera Kerr-Barlow sur une différence de Danty (55e), puis par Lepani Botia, profitant du service au pied de son demi de mêlée derrière une mêlée (69e). Ces quatre essais sont venus récompenser la justesse offensive des Rochelais qui ont fait preuve de maitrise pour marquer sur leurs temps forts et ne pas laisser espérer les Bordelais, grâce aussi à une défense agressive.

L’UBB a dû se contenter de deux réalisations – en réaction – pour sauver l’honneur dans ce huitième de finale retour. Par l’intermédiaire de Gatien Massé sur un jeu au pied de Garcia dans l’axe, suite à une touche (53e), et avec Federico Mori dans la continuité d’une pénaltouche, et en ramenant le jeu sur un côté fermé (77e). Mais mis à part ces deux différences tardives, il y a eu trop de déchet sur le plan offensif pour véritablement inquiéter le rival. Les Rochelais disputeront donc un quart de finale au mois de mai prochain, avec une confrontation franco-française contre Montpellier, autre qualifié de la journée.