Barré à l'arrière, Chavancy récupère le capitanat... Les compos de Stade français - Racing 92 !

Samedi prend place le second volet de la trilogie : Stade français - Racing 92, pour le compte des huitièmes de finales aller de Champions Cup. Côté parisien, le jeune espoir Léo Barré est aligné à l'arrière et Joris Segonds reprend sa place d'ouvreur à la place d'un Nicolas Sanchez dans le dur samedi dernier. Dans les rangs ciels et blancs, Chavancy récupère le capitanat.

Le XV du Stade français : 15. Barre, 14. Naivalu, 13. Glover, 12. Arrate, 11. Etien, 10. Segonds, 9. Coville, 8. Gray, 7. Briatte, 6. Macalou, 5. Azagoh, 4. Gabrillagues (c), 3. Roelofse, 2. Panis, 1. Castets,

Remplaçants : 16. Latu, 17. Kakovin, 18. Melikidze, 19. Francoz, 20. Godener, 21. Hall, 22. Sanchez, 23. Hamdaoui,

Le XV du Racing 92 : 15. Spring, 14. Thomas, 13. Fickou, 12. Chavancy (c), 11. Imhoff, 10. Russell, 9. Le Garrec, 8.Tanga, 7. Diallo, 6. Lauret, 5. Bresler, 4. Chouzenoux, 3. Nyakane, 2. Chat, , 1. Gogichashvili

Remplaçants : 16. Baubigny, 17. Kolingar, 18. Gomes Sa, 19. Palu, 20. Jones, 21. Gibert, 22. Klemenczak, 23. Dupichot,