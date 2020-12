Le résumé du match :

D'entrée de jeu, les Racingmen ont dominé les impacts. Derrière une conquête en touche très conquérante et un maul dévastateur, c'est le jeune Georges Henri Colombes qui peut aller aplatir le premier essai francilien (6e). Quelques minutes plus tard, c'est Kurtley Beale qui va profiter d'un boulot sensationnel de Virimi Vakatawa et d'une remise intérieur de ce dernier pour le deuxième essai (17e). Un troisième essai de Donovan Taofifenua (24e) au style très acrobatique va mettre sur orbite le Racing mais qui va toutefois se relâcher et laisser des irlandais tenaces revenir grâce à l'essai de Matt Healy (40e) sur une belle diagonale de l'international Jack Carty pour un score de 19-8 à la pause.

Mais la deuxième période va donner des sueurs froides aux hommes de Laurent Travers. Pourtant, ce sont les locaux qui marquent les premiers avec Dominic Bird, un quatrième essai synonyme de bonus offensif (50e). Mais le Racing a ensuite gâché des occasions, baffoué son rugby. Une interception et une course de 95 mètres de Wootton (61e) permettaient au Connacht de revenir avant l'essai de d'Oliver (75e) qui a complétement remis les Irlandais dans la course. Et ce sont même ces derniers qui auraient pu chercher la victoire mais en vain. Qu'on se le dise, la Racing 92 est passé tout près d'une terrible désillusion.

L'essai : Taofifenua a volé

On joue la 23ème minute de jeu. Encore une fois, le Racing avance derrière une touche qui a été très conquérante malgré trois ballons perdus dans ce secteur. Le jeu est déployé sur le large pour Kurtley Beale qui a le deux contre un à jouer avec Taofifenua sur son extérieur. Le Wallaby va décider de garder le ballon et va passer par le sol mais va transmettre le ballon dans la chute pour Vakatawa. Encore très bon ce soir et élu homme du match, le centre international va lui décaler le jeune ailier de 21 ans.

Avec la ligne de but en point de mire, Taofifenua a le champ libre mais perçoit le retour en travers de Sammy Arnold, le puissant centre irlandais. Poussé vers la touche, Taofifenua va sauter au moment de l'impact et va arriver à aplatir le ballon parfaitement. Malgré la proximité avec la ligne de touche, l'abitre Wayne Barnes n'aura même pas besoin de l'arbitrage vidéo pour accorder l'essai. Et sur arrêt sur image, le moment est encore plus impressionnant (voir ci-dessous).

Champions Cup - Donovan Taofifenua (Racing 92)Icon Sport

Le chiffre : 26

C'est le nombre important de pénalités qui ont été sifflées par l'arbitre de la rencontre, l'anglais Wayne Barnes. Dans ces 26 fautes, 14 ont été sifflées contre le Racing 92, qui s'est montré assez indiscipliné notamment dans le jeu au sol. Malgré le peu de mêlées à jouer, ce secteur de jeu n'a pas non plus été très rassurant contrairement à la touche francilienne qui a excellé dans le contre notamment en première période où les Irlandais avaient perdu cinq munitions. En effet, Wenceslas Lauret et Bernard Le Roux en ont fait voir de toutes les couleurs à Ultan Dillane et ses coéquipiers. Mais ce trop plein de pénalités, rendant le match très hâché, a favorisé le retour des Irlandais, installant un faux rythme dans la rencontre.

La question : Avez-vous cru un instant à la défaite du Racing 92 ?

Au vu du scénario de la rencontre, il paraît assez improbable de poser cette question. Et pourtant, le Racing 92 a bien failli débuter sa quête de sacre européen de la plus mauvaise des manières. Dès l'essai de Conor Oliver, la rage et l'enthousiasme des joueurs de Galway avaient de quoi installer le doute dans les têtes franciliennes. Commettant des en avants à la pelle, le Racing 92 s'est même fait peur sur un dribbling d'O'Halloran vers l'en but. Heureusement, la vitesse de Teddy Thomas a permis de sauver la maison des Ciel et Blanc. Mais le plaquage haut de Bird donnant une dernière munition aux Irlandais n'a également pas rassuré. On retiendra de ce match que les Racingmen s'en sortent avec cinq points mais ne font pas une bonne opération au niveau du goal average, contrairement au champion en titre Exeter qui a collé un 42-0 aux Écossais de Glasgow.