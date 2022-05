" Par rapport aux Saracens, il n'y a pas d'équité. Ça me dérange. "

Si Franck Azéma n'a pas boudé son plaisir suite à la victoire des siens face aux London Irish, le manager toulonnais a tout de même relevé un manque d'équité en ce qui concerne le prochain rendez-vous face aux Saracens qui aura lieu ce samedi à 21heures. "Pour une récupération de qualité, l’aspect mental aide à relever de gros défis. Mais il y a aussi un enchaînement et de la fatigue accumulée. On doit récupérer mentalement. Il faut qu’on déconnecte pour avoir un maximum de fraîcheur. Par rapport aux Saracens, il n'y a pas d'équité. Ça me dérange. Ça fait combien de temps qu’on enchaîne ? Je ne vais pas faire la pleureuse mais on ne joue pas à armes égales. Cette semaine, il n’y aura qu’un seul "vrai" entraînement. On va se concentrer sur la récupération, plutôt que de produire quelque chose.", assurait Franck Azéma en conférence d'après-match.

" Notre équipe est capable de tout "

C'est dans un match complètement fou que Romain Ntamack et ses coéquipiers se sont qualifiés en demi-finale de Champions Cup. Le demi d'ouverture revient sur ce scénario incroyable en quart de finale de Coupe d'Europe contre le Munster : "C'est incroyable. Je crois que c'est un peu inédit. On sait que notre équipe est capable de tout, malgré cette saison en dents de scie. Nous sommes capables d'exploits et de grands matchs comme celui-là. Cela fait quelques semaines qu'on retrouve un niveau très élevé. Il y a des progrès à faire encore mais nous sommes fiers de nous car l'état d'esprit est génial actuellement. On se sent bien dans notre jeu aussi."

Champions Cup - Stade toulousain - Romain NtamackIcon Sport

" Il faut rester lucide et ne pas dire : ça y est, c’est le roi" "

Encore une fois, le jeune demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec a impressionné face à Sale. Alors qu'il avait en vis-à-vis le champion du Monde, Faf De Klerk, le Breton d'origine a régalé tout au long de la partie, que ce soit au pied ou ballon en main. À l'issue de la rencontre, le manager francilien, Laurent Travres a appelé au calme d'une certaine manière au sujet de son joueur : "Pour que Nolann montre tout son talent, comme les autres, il faut que tout le collectif fasse les efforts au même moment dans le même but. Nolann, il a fait ce qu’il fallait pour contribuer au résultat. On est conscient du talent des joueurs. Mais pour que les talents éclosent, il faut vraiment que le collectif soit fort. La priorité, c’est l’équipe et le collectif. Il faut rester lucide et ne pas dire : ça y est, c’est le roi”. Ce qui est important, c’est le terrain et le travail."

" On a "switché" en mode phase finale "

La Rochelle s'est imposée 31-19 ce samedi face à Montpellier pour assurer une deuxième qualification consécutive en demi-finale de Champions Cup. Les Rochelais se rendront sur le terrain du Racing 92 ce dimanche pour tenter d'arracher un billet pour la finale à Marseille. Après la victoire face au MHR, Grégory Alldritt était forcément satisfait : "Le public nous a vraiment porté. On a vécu quelque chose d'incroyable l'an dernier, mais c'était dans des stades vides... On avait vraiment à cœur de bien jouer devant ces 15-16 000 supporters. On a 'switché' en mode phase finale, le public aussi. (sur le match) On a certains trous d'air, on prend des essais casquettes. On ne peut pas se permettre de donner des points aussi facilement."