Will Skelton

Stade rochelais – 29 ans – 2,03m – 125kg – Australie

Il est l'un des joueurs majeurs de cette édition 2020-2021 de Champions Cup. Will Skelton, tout juste arrivé à La Rochelle en début de saison, a été l'un des principaux acteurs du parcours européen exceptionnel des siens. Surpuissant mais aussi habile, il a fait mal aux défenses de Gloucester, Sale, mais surtout à celle du Leinster en demi-finale. Auteur de 48 courses ballon en main (4e total), l'ex deuxième ligne des Saracens, déjà vainqueur de la Coupe d'Europe à deux reprises, a été nommé parmi le XV type de la compétition, d'après l'EPCR. Avec 5 passes après contact, il a aussi montré sa capacité à faire jouer autour de lui, pour mettre, toujours, La Rochelle dans l'avancée.

Rory Arnold

Stade toulousain – 30 ans – 2,08m – 120kg – Australie

La tour de contrôle toulousaine a marqué de son empreinte cette Coupe d'Europe avec une activité débordante, une mobilité rare, pour quelqu'un de son envergure, mais surtout une fiabilité dans le secteur de la touche. Le géant australien est d'ailleurs le meilleur preneur en touche de la compétition avec 27 touches gagnées, de quoi parfaitement aider son club du Stade toulousain, à décrocher un cinquième titre continental.

Peceli Yato

ASM Clermont – 28 ans – 1,96m – 119kg – Fidji

Le polyvalent Peceli Yato a plus évolué ''dans la cage'', cette saison en Champions Cup. Parmi ses coups d'éclats, on retiendra son action flamboyante contre le Munster avec deux raffuts et un offload pour offrir le premier essai à Raka, un de ses 4 offloads durant cette campagne européenne. Mobile et très puissant, il est aussi précieux dans les zones de ruck, où il a aidé les Clermontois à se hisser jusqu'en quart.

Jonny Hill

Exeter - 26 ans - 2m01 - 113kg - Angleterre

Avec Gavin Coombes, il est l'avant qui a marqué le plus d'essais dans cette édition de Champions Cup. Trois au total, dont un doublé important face à Lyon en huitième de finale. Le puissant seconde ligne a fait des ravages au sein de l'impressionnante armada d'Exeter. En pick and go, après des pénalités jouées à la main, et soutenu par ses coéquipiers, il a fait parler sa grosse densité physique. Un atout de taille.

Bernard Le Roux

Racing 92 - 32ans - 1m96 - 113kg - France

Plus mobile que la plupart des deuxièmes ligne, Bernard Le Roux n'en reste pas moins une bête furieuse, qui marque l'adversaire au contact. Toujours prêt à distribuer des "caramels", le Racingmen a manqué à son équipe lors du quart de finale face à Bordeaux. Son absence s'est surtout faite sentir dans le secteur de la touche. En dehors de ça, il est resté, comme à son habitude, impressionnant.

Izack Rodda

Lyon - 24 ans - 2m02 - 123kg - Australie

Deux petits matchs disputés par le seconde ligne australien, mais deux très belles performances, face à Gloucester, où le Lyonnais a été auteur d'un essai, et contre Exeter en huitième de finale. Rodda et les siens ont fait douté le tenant du titre et méritaient certainement mieux dans ce match.