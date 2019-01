Oscar de la semaine – Simon Zebo (Racing 92), c'est beau !

On l'avait connu détonnant à l'arrière lors de ses cinq premières titularisations en Top 14. Dans une équipe du Racing qu'il avait rejoint l'été précédent et qu'il découvrait à peine, Simon Zebo honorait immédiatement le public hexagonal par ses courses chaloupées et ses relances inspirées. Suite au retour en forme il y a un mois de Brice Dulin après une lourde blessure au genou, le franco-irlandais a été décalé sur l'aile par Laurent Labit. Pas perturbé pour un sous, le recordman du nombre d'essais inscrits avec le Munster (59 unités) fait également des merveilles en bout de ligne.

Il en a encore fait ce samedi face aux Scarlets. Dans une équipe du Racing mise en difficulté par les Gallois, Zebo a inscrit deux essais pour placer définitivement ses partenaires à l'abri. International irlandais à 35 reprises, il n'a que peu d'équivalents en Europe pour mettre le dernier coup d'accélérateur, battre le dernier défenseur et finir les coups dans l'en-but. Il a déjà inscrit 12 essais cette saison avec le Racing, donc 5 en Champions. Un joyau inestimable pour le club francilien mais que le XV du Trèfle, assis sur un trésor, ne sélectionne même plus. Et dire qu'il est détenteur d'un passeport français... Trop tard. Et tant pis pour nous.