Champions Cup - Gabriel N’Gandebe (Montpellier) : "A moi de prouver que j’ai une carte à jouer"

Rugbyrama : Pouvez-vous nous raconter votre réalisation face aux Ecossais le week-end dernier (deuxième essai cette saison) ?

Gabriel N’Gandebe : Je suis très heureux d’avoir marqué cet essai qui nous a permis de prendre un peu le large dans la rencontre et a fait du bien aux têtes. Sur cette action, je vois que notre attaque part de l’autre coté, et comme le coach (Vern Cotter, NDLR) m’a toujours dit d’être au plus près du ballon, je le suis. Je vois qu’il y a un ruck et que je ne pourrai donc pas aider l’équipe et je retourne alors sur mon aile pour occuper l’espace. Ensuite Ruan Pienaar tape une superbe diagonale au pied… Et heureusement, le numéro neuf adverse part sur le côté pour plaquer Vincent Martin et je n’ai donc plus qu’à prendre la balle pour aller finir. Je n’ai pas eu grand-chose à faire. C’est un ballon de turnover bien exploité par l’équipe qui a joué au feeling.

-Cet essai vous apporte-t-il un surcroît de confiance en ce début de saison ?

G.N : Non pas forcément car je ne pensais qu’à la victoire collective, qui nous a permis de bien démarrer la Champions Cup, contrairement à l’an passé où nous avions perdu au Leinster. On savait donc très bien que tout deviendrait difficile par la suite en cas de défaite… Alors que là, nous sommes dans de bonnes dispositions pour partir à Newcastle et ramener une victoire. Ça serait vraiment bien de poursuivre sur cette lancée (quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues).

-Personnellement, quel regard portez-vous sur votre début de saison ?

G.N : Je suis content mais je sais que je peux encore mieux faire. Après, je suis satisfait car j’ai eu pas mal de temps de jeu. Je vois que le coach à confiance en moi et j’essaye de lui rendre sur le terrain en donnant mon maximum.

Gabriel N Gandebe en équipe de France U20Icon Sport

-Quels sont vos axes de progression ?

G.N : J’aimerais bien toucher un peu plus de ballons pour prendre plus d’intervalles. Il faudrait que j’intervienne un peu plus sur le terrain en me proposant d’avantage dans la ligne. Afin de m’appuyer plus sur mes points forts, mes appuis et ma vitesse, qui doivent aussi me permettre de casser quelques plaquages.

-Vous semblez désormais être plus à l’aise sous les ballons hauts, un secteur qui représentait une de vos faiblesses l’an dernier…

G.N : Je le pense aussi. J’essaye de travailler ce secteur à chaque entraînement et c’est vrai que progressivement je me sens de plus en plus à l’aise dans le domaine aérien. Mais je dois encore progresser car les adversaires vont souvent me viser. Et vu que je ne suis pas grand, je dois être impérial dans ce domaine pour gagner mes duels.

-Pensez-vous aussi devoir gagner en maîtrise technique afin de limiter vos fréquentes fautes de main ?

G.N : Bien entendu. Il y a des ballons que je ne dois plus lâcher à l’avenir… Je répète donc les skills avec les coachs aux entraînements et avec les joueurs, on se pousse entre nous pour tirer chacun vers le haut.

Gabriel N Gandebe et Charles Gely (Montpellier)Icon Sport

Avez-vous conscience d’avoir une belle carte à jouer en l’absence de Nemani Nadolo (genou, dix semaines) et Timoci Nagusa (ischios, un mois) ?

G.N : Je suis avant tout déçu pour eux car ils sont deux éléments clés de l’équipe. Mais je ne me dis pas que je vais jouer parce qu’ils ne sont pas là ! Si je pars dans cette optique je vais me reposer sur mes lauriers et cela ne va pas le faire. Et surtout, je ne suis pas du tout assuré de jouer en leur absence. Cela ne marche pas comme ça. Si je ne suis pas bon, le coach fera jouer quelqu’un d’autre… C’est à moi de prouver que j’ai une carte à jouer.

-Votre analyse sur Newcastle qui a créé une des sensations de la première journée de compétition en allant gagner à Toulon ?

G.N : J’ai vu leur match. C’est une équipe propre qui fait bien tout ce qu’elle produit. C’est une belle formation qui a aussi des individualités performantes comme l’ailier Sinoti. J’avais déjà vu des vidéos de lui, il me disait quelque chose et c’est vrai qu’il a fait un très beau match. Les trois-quarts des Falcons interviennent un peu de partout sur le terrain pour créer du danger et on devra donc les surveiller.

-Quelles seront les clés du succès pour le MHR ?

G.N : Pour gagner un match à l’extérieur il faut avant tout s’appuyer sur une grosse défense et être constant durant quatre-vingt minutes. Ce qu’on n’a pas fait face à Edimbourg où nous n’avons pas affiché notre meilleur visage en seconde période, sur la conservation du ballon, les choix tactiques ou quelques touches perdues. La maîtrise du match en fait. Il faudra aussi être prêt physiquement pour tenir le rythme très élevé de cette compétition.

Propos recueillis par Julien LOUIS