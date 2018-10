Champions Cup - Raconte-moi ton premier essai en coupe d'Europe, Martin Laveau

" J'avais déjà joué la Coupe d'Europe avec Bayonne mais la Champions Cup, c'est autre chose ! " Baptême du feu réussi pour Martin Laveau qui était titularisé sur l'aile du Castres olympique pour la reprise de la Coupe d'Europe sur la pelouse de Gloucester. A titre personnel, le pari est réussi avec un essai conclu à la 58e minute.

L'action débute par une très bonne prise en touche en combinaison entre Loïc Jacquet et Baptiste Delaporte. Un maul se forme, avance légèrement et met le pack anglais à la faute.

" L'arbitre nous laisse un avantage donc après avoir fixé la défense avec Taylor Paris, on essaie d'écarter, conte Martin Laveau. Rory Kockott éjecte pour Julien Dumora qui la transmet rapidement à Robert Ebersohn. Puis vient le tour d'Armand Batlle qui arrive très bien à se décaler pour faire la passe, ce qui fait qu'il fixe les deux défenseurs, l'ailier et l'arrière. De cette façon il m'excentre parfaitement sur l'aile et personnellement je n'ai plus qu'à courir. Ensuite je crois que c'est le demi de mêlée qui arrive sur moi, je fais une feinte de passe qui ne marche pas trop mais j'arrive à casser le plaquage pour finir dans l'en-but. "

Un schéma parfait d'action d'école montrant l'efficacité du jeu d'avants pour regrouper la défense suivi d'un déploiement au large. A l'initiative, même si le pack castrais n'avance pas énormément, il parvient à récupérer proprement le lancer de Jody Jenneker et récupérer un avantage sur le groupé pénétrant. A la conclusion, même si le dernier défenseur anglais ne garde pas bien son aile, le mérite revient aussi à Armand Batlle qui joue admirablement le 2 contre 2 avant de donner à l'ancien Bayonnais.

Champions Cup - Martin Laveau (Castres) à la lutte avec Jason Woodward (Gloucester)Icon Sport

" On est un peu déçus car on était venus pour gagner. Mais quand on me disait que ça courait deux fois plus vite et que ça tapait deux fois plus fort, c'était vrai ! La moindre erreur est fatale, la preuve sur l'essai que l'on encaisse. » Une première marquante pour Martin Laveau qui visiblement s'en souviendra longtemps : " J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dans ce stade anglais face à des Anglais, c'était vraiment beau. Individuellement j'ai fait des erreurs mais mon rôle d'ailier est aussi de marquer. J'ai inscrit un essai donc c'est positif. "

Si le résultat final est frustrant pour le groupe de Christophe Urios tant la victoire était abordable, l'ailier aux cinq titularisations cette saison se veut optimiste : " On ramène un point de l'extérieur, cela nous permet de rester dans la course si on parvient à gagner chez nous contre Exeter. Eux et le Munster n'ont que deux points après leur nul donc tout reste possible. "