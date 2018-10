Champions Cup - Les Toulonnais tête basse

Pas de tour d'honneur, forcément. Pas de vieux os dans les vestiaires non plus. Capuches sur la tête, tête baissée, refus polis, les joueurs Toulonnais n'avaient pas le cœur à revenir sur leur défaite face à Newcastle, dimanche soir. Et tous ont rapidement quitté le stade, histoire de faire bonne figure à la réception d'après match, avant de rentrer chacun chez soi. Guilhem Guirado, lui, est resté de longues minutes dans le vestiaire, quittant les lieux bien après ses coéquipiers. Repoussant avec le sourire toute sollicitation. Une attitude largement compréhensible, symbolisant le désarroi du soir. Avant cela, Patrice Collazo, suivi de son capitaine Raphaël Lakafia et de Daniel Ikpefan, sont passés en conférence de presse faire le boulot.

Champions Cup - Patrice Collazo (Toulon) contre NewcastleIcon Sport

Le manager assumant les décisions des dernières minutes sur les pénalités et le fait de ne pas prendre les points et d'aller en touche "C'est moi, j'aime aller au bout de mes idées. On est sur un temps fort, une bonne dynamique et l'équipe a besoin de confiance. Si ça bascule là, on bascule totalement. Ça ne l'a pas fait aujourd'hui, mais ça va arriver". Tout en assurant des lendemains meilleurs "Aujourd'hui ça va faire plaisir à certains, on va dire que c'est la faute à Collazo". Et de promettre. "A 14 pendant 30 minutes, on s'est accroché, on a travaillé en équipe. Les joueurs ont travaillé les uns pour les autres. C'est le plus important. C'est le collectif qui nous sauvera".

Assommé par l'indiscipline

Un discours partagé par Rapahël Lakafia le capitaine. Lui aussi pointe du doigt, une "indiscipline qui nous coûte cher depuis le début de la saison. C'est un axe de progression, ça nous coûte le match aujourd'hui". Mais le troisième ligne réfute toute idée d'inquiétude. "Beaucoup veulent que l'on doute, mais il y en a pas. Notre système marche, mais quand on est à 15 sur le terrain et lorsque l'on applique ce qu'il faut", regrettant au passage les nombreuses pertes de balle et les scories dans le jeu toulonnais. Des erreurs, qui de l'extérieur, peuvent être attribuées à un manque de confiance.

Malgré une entame idéale, avec un essai offert sur un plateau par les Anglais dès la première minute, les toulonnais ont perdu pied dès le premier grain de sable dans la machine.Une fébrilité collective qui s'est vue sur des touches perdues, des pénalités non trouvées... L'indiscipline couronnant ce manque de confiance "Aujourd'hui, il y a trop de fautes individuelles qui se mettent en travers de notre route", pestait Lakafia. Avec ce revers à domicile, Toulon se met au pied du mur dans cette compétition Européenne. Une coupe qui pouvait apparaître comme une bouffée d'air frais avec un premier match face au dernier du Premiership et qui finalement se traduit par un casse-tête supplémentaire.