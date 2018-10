Champions Cup - Le terrible choc anglais, Glasgow facile à Cardiff... Les "autres matchs"

Wasps (o) 35-35 Bath (o)

Les deux équipes anglaises nous ont offert un spectacle retentissant avec 5 essais transformés chacune pour 10 marqueurs différents. Dans une rencontre à rebondissements, Bath a mené une première fois de 14 points avant de se faire remonter de trois essais. Les Wasps ont inscrit des essais de toute beauté faits de passes de première main et de jeu dans la défense.

Munster (o) 36-22 Gloucester

Expulsé à la 28e minute, Danny Cipriani a finalement un apport déterminant dans la rencontre. Sans lui, Gloucester a rapidement perdu pied sur la pelouse du Munster qui n'en demandait pas tant pour marquer son territoire. Les 5 essais de Hayley, Marshall, Carbery, Arnold et Conway ont permis aux Irlandais de l'emporter avec le bonus. Grâce à cette victoire ils dominent la poule 2 avec 7 points.

Cardiff 12-29 Glasgow (o)

Avec la percée de Zander Fagerson dès l'entame de match, les Warriors montrent leurs intentions et parviennent à marquer par l'intermédiaire d'Adam Hastings à la 2e minute. Dominés à tout point de vue, les Blues souffrent autant dans l'axe que dans le jeu au large. Deux minutes plus tard, DTH van der Merwe vient conclure un superbe mouvement collectif de Glasgow démarré dans son camp. Jusqu'à la 47e le score est lourd : 0-22. Aled Summerhill marquera quand même un doublé pour sauver l'honneur des Gallois.

Leicester (o) 45-27 Scarlets

Si les Scarlets se sont longtemps accrochés au score avec courage, Leicester a complètement écrasé les débats après l'heure de jeu grâce à un Manu Tuilagi de retour en force. Dans le dernier quart d'heure, les Tigers s'appliquent à conserver le ballon et multiplient les temps de jeu. Cela paye de nouveau à la 72e avec Jonny May à la conclusion. Les Anglais se placent 2es derrière le Racing et enfoncent les Scarlets, bons derniers de la poule 4.