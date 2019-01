Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse) : "Éviter se tirer une balle dans le pied !"

Rugbyrama : À Bath c'était seulement ton second match de reprise, qu'est ce qui t'avais marqué chez eux ?

Antoine Dupont : Leur capacité à tenir le ballon sur la première période. On a quand même était mis en difficulté sur leurs séquences offensives où ils nous ont mis beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité. Ils ont un jeu typique du jeu anglais avec de la vitesse et beaucoup de précision dans leurs lancements. Répondre et marquer sur nos temps forts, c'est ce qui nous a permis d'aller gagner là-bas en fin de match avec de la réussite, on ne va pas se mentir.

Alors le mot d'ordre c'est "pas de bêtises" ce dimanche ?

A.D : On va essayer d'éviter de se tirer une balle dans le pied maintenant après tous ses efforts ! Ce match pour la qualification on se l'est quand même pelé, et ce, malgré tous les pronostics qui annonçaient que nous n'allions pas nous qualifier pas après l'annonce des poules. On a battu Bath, les Wasps et le Leinster en sortant des grosses performances, on l'oublie pas non plus, mais il nous faut 4 points pour jouer un quart de finale même s'il ne sera certainement pas à la maison.

RR : D'autant plus que cette équipe de Bath est revancharde après le scénario du match aller...

A.D : C'est sûr cette défaite va leur rester en mémoire, c'est ce qui leur coute leur qualification. Commencer une campagne européenne à la maison par une défaite c'est toujours compliqué. Même si ils n'ont rien à jouer, on connaît les Anglais, on sait qu'ils viendront pour faire un gros match.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse)Icon Sport

Bath a évolué depuis ce match-là, bien qu'ils leur manquent quand même beaucoup de cadres...

A.D : Ils ont quand même conservé leur rugby, ce sont toujours les mêmes caractéristiques avec une défense qui monte fort avec des ailiers qui sont capables de tout et notamment pas mal d'interceptions. Et en attaque ils mettent toujours beaucoup de vitesse avec un jeu de passes assez bien léché ou ils parviennent à créer pas mal de brèches notamment au centre du terrain.

Vous aussi de votre côté vous sentez que vous avez mûri depuis ce premier match et notamment avec cette série de 12 matchs sans défaites ?

A.D : Cette série nous a donné plus de sérénité et de confiance c'est sûr. Et j'espère que sur les matchs ou nous serons un peu plus en difficultés, ou bien que le score sera serré en fin de match, cette sérénité nous permettra de gagner ces matchs-là parce que c'est là que l'on reconnaît les grandes équipes, dans leur capacité à ne pas de désolidariser quand tout ne tourne pas pour le mieux.

Le match aller avait été marqué par la claquette de Maxime Médard sur Freddie Burns, tu penses que ça a servi de déclic ?

A.D : Oui, c'est vrai qu'à Bath puis face au Leinster, on a bénéficié à chaque fois de pas mal de réussite, mais c'est ce qui nous a donné cette confiance et cette motivation pour enchainer tous ces matchs, il n'y a pas que cela, mais je pense que ça était un élément déclencheur.

Propos recueillis par Enzo Contreras