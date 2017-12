Retour manqué pour Manu Tuilagi

L'Anglais aux 22 sélections doit comparaître mercredi devant une audience disciplinaire et risque 6 semaines de suspension.

Tuilagi était pourtant de retour avec son club de Leicester après une nouvelle blessure au genou contractée début septembre. La carrière d'un des plus grands talents anglais de sa génération est depuis quelques années ponctuée de hauts et (beaucoup) de bas. En enchaînant les blessures et en ayant parfois un comportement peu exemplaire, les portes du XV de la rose se sont progressivement éloignées pour le joueur de 26 ans.

Cette suspension pourrait lui faire manquer le choc face aux Saracens ainsi que le rassemblement de l'Angleterre en camp d'entrainement à Brighton le 02 janvier. Si Tuilagi n'a joué que 17 minutes avec son pays depuis l'arrivée d'Eddy Jones, le sélectionneur avait pourtant déclaré en novembre qu'il se souvenait de Tuilagi comme un joueur pouvant évoluer avec les meilleurs lorsqu'il était en forme.