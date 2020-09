"Il faut distinguer la forme et le fond. D’abord, on nous demande de retarder le départ de l’avion en attendant les résultats des nouveaux tests effectués le vendredi qui sont attendus le samedi à 23h00. Mais le samedi à 15h00, en contradiction avec cette position, on nous annonce notre élimination alors que nous nous sommes pliés à toutes les exigences – au demeurant légitimes de l’EPCR.

En effet, le vendredi matin, nous avions découvert 3 joueurs et un membre de l’encadrement positifs sur des tests effectués le jeudi matin. Ceux-ci avaient été immédiatement isolés du reste du groupe. Il était donc normal de tester à nouveau tout le monde le vendredi après-midi, afin de vérifier si le virus avait circulé. Impossible de partir et d’exposer nos joueurs et ceux de l’équipe adverse.

Au final, les résultats de samedi soir ont révélé un nouveau cas positif, évidemment isolé au plus vite. Compte tenu de ce nouveau cas, nous n’aurions pas pu décoller le dimanche matin. D’une part, nous ne l’aurions pas fait pour des raisons éthiques et sanitaires et d’autre part, l’EPCR ne nous l’aurait pas permis. Il n’empêche qu’ils auraient dû attendre le samedi soir. Chacun aurait mieux compris la décision et celle-ci aurait été moins sujette à interprétation."