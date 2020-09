L'EPCR, qui régit les compétitions européennes, a officiellement annoncé que la rencontre était annulée. De ce fait, les Tigers sont qualifiés pour les demi-finales.

Voici le communiqué de l'EPCR :

"L’EPCR a décidé d’annuler le match de quart de finale de Challenge Cup entre les Leicester Tigers et le Castres Olympique qui devait avoir lieu demain (dimanche 20 septembre) à Welford Road. Cette décision intervient à la suite d’une réunion d’un comité médical composé des responsables médicaux des fédérations, des ligues, et des deux clubs, et à la suite de recommandations médicales indépendantes ultérieures. Le comité, présidé par Rod McKenzie (Ecosse), s’est réuni par visio-conférence hier soir (vendredi 19 septembre) à la suite de la confirmation de la part de Castres que trois membres du groupe de joueurs, ainsi qu’un membre de l’encadrement sportif, avaient été testés positifs au COVID-19 avant le départ prévu de l’équipe vers l’Angleterre. Sur avis médical, il a été décidé que le quart de finale ne pouvait pas se dérouler en toute sécurité dans ces conditions. Par conséquent, le Castres Olympique doit déclarer forfait et Leicester est qualifié pour les demi-finales de la Challenge Cup."