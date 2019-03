Ce dimanche à l’heure du gigot (d’agneau ?), les Français de La Rochelle ont montré la voie à Clermont. En gagnant 39-15 face aux Anglais de Bristol en quarts de finale de Challenge Cup, les hommes de Gibbes, Garbajosa et Patat ont validé leur qualification en demies où ils espèrent que les Auvergnats les rejoindront ce dimanche soir.

Mais avant de penser à d’autres Anglais, ceux de Sale (adversaires en demies dans trois semaines toujours au stade Deflandre), les Jaune et Noir ont remporté ce match à élimination directe avec brio. Comme à leurs plus belles heures et avec des supporters en fusion.

Rattez homme du match

Les bases du rugby ont d’abord étouffé les joueurs de Pat Lam. Défense et conquêtes solides ont mis à mal des Anglais désireux de porter longtemps les munitions. Ensuite, il y a eu les fulgurances d'un jeu rochelais retrouvé. Avec des internationaux en grande forme, les Maritimes menaient déjà 29-10 à la pause. Essai après maul, essai de pénalité sur mêlée souveraine, essai de trois-quarts avec un Rattez homme du match, tout y est passé ! Même la volonté des Britanniques de revenir au score et un rythme retombant dans le deuxième acte n’ont pas empêché ce succès des plus logique.

Plus qu’un match (à domicile) contre Sale et les Français iront à Newcastle, lieu de la finale de Challenge cette saison. En jeu : un trophée et une qualification pour la prochaine Champions Cup. Une sacrée belle bulle d’oxygène pour des Maritimes qui n’avaient plus gagné depuis cinq matches toutes compétitions confondues.