Où en sont les clubs français dans la petite Coupe d'Europe ?

La première place en ligne de mire

La Section Paloise est la mieux placée pour se qualifier dès ce week-end. Première avec 19 points, elle reçoit les Zébre, derniers. Ils n'ont pas gagné une seule rencontre dans cette Challenge Cup. Les hommes de Simon Mannix seraient bien inspirés de s'imposer le plus largement possible contre ces Italiens. D'autant plus que la dernière journée les oppose à Gloucester, dans un déplacement au parfum de 8ème de finale.

Dans la poule 2, le Stade Toulousain et Lyon peuvent encore espérer décrocher la première place. Le LOU qui se déplace à Sale, devra compter sur une victoire de son compatriote Toulousain qui va rendre visite à Cardiff. Une défaite serait éliminatoire pour les deux clubs. En cas de succès, la dernière journée devrait être palpitante avec trois clubs pour deux places.

Antoine Dupont (Stade Toulousain) lors du match contre les Cardiff Blues le 20/10/2017Icon Sport

Objectif, meilleur deuxième

Bordeaux a son destin entre les mains. Deuxièmes, à égalité avec Newport, les Bordelais se lancent dans une double confrontation contre les Dragons. Ce week-end, à Chaban ils ont l'occasion de prendre une réelle option sur la qualification. La première place du groupe est promise à Newcastle qui rencontre deux fois les Russes d'Enisey.

Le Stade Français est quasiment assuré de terminer à la deuxième place du groupe 4. Pour se qualifier les Parisiens doivent remporter au moins un des deux matchs les opposants à Edimbourg. Le déplacement de ce week-end s'annonce très compliqué. Les Écossais sont invaincus dans cette compétition et meilleure attaque, avec une moyenne de 60 points par matchs.

La tête au championnat

Pour Oyonnax, Agen et Brive, la Challenge Cup est loin d'être un objectif majeur. En difficulté en championnat, il aurait été peu judicieux de se lancer dans une épopée européenne. Les trois clubs l'ont bien compris. Ils devraient ce week-end laisser tous leurs cadres au repos afin préparer au mieux les prochaines rencontres de championnat.