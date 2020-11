Bouthier forfait, Radradra positif à la Covid-19... Les 5 infos de ce jeudi

Bouthier forfait face aux Fidji

Alors qu'il avait été touché à un genou mercredi dans la soirée, la nouvelle était à redouter et elle est donc tombée. L'arrière du Xv de France Anthony Bouthier est bel et bien forfait pour le match du XV de France ce week-end face aux Fidji. Touché au genou gauche lors d'un entraînement de haute intensité, le Montpelliérain ne pourra donc pas évoluer sur le terrain qui l'avait vu se révéler au plus haut nIveau, à Vannes. C'est le Toulousain Thomas Ramos qui devrait prendre sa place.

Radradra testé positif à la Covid-19

Voilà une information dont les Fidjiens se seraient bien passé. Alors que plus aucun cas de Covid-19 avait été à signaler après plusieurs cas il y a deux semaines, le virus semblent être de retour dans le squad des joueurs du Pacifique. Des tests effectués en début de semaine se sont avérés psoitifs avec parmi eux, celui de la star Semi Radradra, qui est aussi le capitaine désigné par le sélectionneur Vern Cotter. Deux ou trois autres joueurs seraient touchés. Des tests ont de nouveau eu lieu dans la journée mais la place de Radradra sur le terrain dimanche semble fortement compromise.

Semi Radradra - FidjiIcon Sport

Ralepelle n'obtient pas gain de cause

L'affaire avait fait beaucoup de bruit. En juillet, le talonneur Chiliboy Ralepelle avait été suspendu pour un durée de huit ans après avoir été testé positif au Zeranol, un produit anabolisant. Le sud-africain avait fait appel de cette décision. Celui-ci a appris qu'il n'avait pas eu gain de cause. Ralepelle, ancien joueur du Stade Toulousain est donc suspendu jusqu'en 2027 et, à 34 ans, se voit contraint d'arrêter sa carrière.

Olivier Azam débarque à Montpellier

Comme indiqué en début de semaine, le manager Olivier Azam arrive à Montpellier. L'ancien manager de Toulon, Lyon ou encore le Stade français va apporter son expérience au sein du staff montpelliérain et notamment chez les avants en étant nommé consultant de la conquête. Avant cela, Azam intervenait dans le secteur de la mêlée auprès des moins de 20 ans anglais. Azam pourra avoir un aperçu de son équipe ce week-end lors du déplacement de Montpellier à Bayonne.

Le XV de France féminin face à l'Angleterre

Le staff du XV de France féminin a dévoilé la composition d'équipe pour le match face à la redoutable équipe d'Angleterre samedi après-midi. La principale surprise dans ce XV de départ est la titularisation de la charnière Laure Sansus-Caroline Drouin, ce qui laisse la Bayonnais Pauline Bourdon sur le banc. Marine Ménager est, elle, présente, contrairement à sa soeur Romane. Devant, des cadres comme Agathe Sochat, Marjorie Mayans ou encore Céline Ferrer sont présentes pour affronter les Red Roses.