Bouscatel : "Jean-Pierre a été un grand président de l’ERC"

"Je suis très attristé par cette perte d’un ami que j’appréciais beaucoup, quelqu’un d’affable, de toujours optimiste et positif, nous a confié René Bouscatel par téléphone. Il a été un grand président de l’ERC et n’a pas toujours eu la reconnaissance du rugby français pour tout ce qu’il a apporté à cet égard. J’ai eu la chance, en qualité de représentant des clubs français au Board, président de la commission commerciale et membre avec Serge Blanco de la commission sportive, de travailler avec lui à Dublin. J’ai vécu très près auprès de Jean-Pierre. Il a permis à notre compétition de prospérer et ce fut une petite injustice de faire payer à l’ERC, et à son président, des problèmes ou des questions qui n’en étaient pas, pour faire un changement qui ne me paraît pas apporter grand-chose.

Mais je ne veux pas être polémique dans ce moment. Je suis simplement très triste. Et je veux juste souligner l’apport énorme qui a été le sien. Il a beaucoup œuvré, son action a été extrêmement bénéfique au sein de l’ERC, et on s’en rendra compte. Sur le plan humain, c’était un homme délicieux, agréable et convivial, que j’aimais côtoyer. Je pense beaucoup à sa famille, à ses enfants et à sa femme Annette qui était toujours à ses côtés. Elle était très importante dans la vie de Jean-Pierre et elle l’a toujours accompagné. Ils étaient rarement l’un sans l’autre. Les voir était toujours un petit bonheur."