Bordeaux : Alain Darquier nous a quittés

Il avait 65 ans. Ces derniers temps chef d’entreprise dans le BTP, son parcours dans la sphère rugby est jalonné d’étapes marquantes. Pratiquant le rugby dans sa jeunesse au Stade Montois, il créa ensuite une entreprise dans le secteur du foie gras qui employa jusqu’à 300 salariés. Président des clubs gersois de Castelnau d’Auzan et d’Eauze, il fut un compagnon de route de Jacques Fouroux et de nombreuses personnalités du rugby dont Philippe Dintrans ou Alain Garuet. Elu à la FFR et au comité Armagnac-Bigorre il s’était installé en Gironde en 1995. En 2009 Alain Darquier a coprésidé le CA Bordeaux Bègles Gironde où évoluait son fils David et il a siégé au comite de Côte d’Argent. Engagé auprès de Florian Gril dans la bataille de la dernière présidentielle, il continuait de jouer un rôle actif au sein de la Ligue Nouvelle Aquitaine.

Ses obsèques seront célébrées samedi 28 septembre à 9 h 30 en l’église Notre Dame de Bordeaux suivies de l’inhumation, à 11h30, au cimetière de Cambes (33).

A son épouse Catherine, à son fils David actuel président de l’AS Mérignac, à leurs familles, à leurs proches, la rédaction Midi Olympique présente ses sincères condoléances.