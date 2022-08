Atcher mis à pied, Villière et Penaud forfaits pour la reprise... Les cinq infos de ce mardi

Claude Atcher a été mis à pied à titre conservatoire par le ministère des Sports. Le directeur général de la Coupe du monde 2023 en France était sous le coup d'une inspection du travail après plusieurs rémoignages sur ses pratiques managériales.

Clermont et Toulon devront attendre avant de retrouver leurs ailiers phares. Damian Penaud et Gabin Villière ne reviendront sur les terrains qu'après la deuxième journée du Top 14. Gabin Villière, l'ailier international de Toulon, opéré de la cheville gauche début juin après avoir été blessé fin mai lors de la finale du Challenge européen, sera de retour "dans deux à trois semaines", a-t-il affirmé lundi. Le Clermontois lui est au repos. Après une tournée au Japon avec les Bleus, Damian Penaud est en phase de reprise et devrait pouvoir jouer avec Clermont "dans deux semaines normalement".

Gaël Fickou, sorti blessé en fin de première mi-temps du match amical face à Brive vendredi dernier, devrait être absent entre quatre et cinq semaines selon le staff technique du Racing 92. Le trois-quarts centre international du Racing 92, qui a passé lundi des examens complémentaires, semblait souffrir du genou droit au soir de la défaite du club francilien. Toutefois, la nature de la blessure n’a pas été confirmée.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Zach Mercer rejoindra Gloucester à l'été 2023. Le club anglais a annoncé l'information ce mardi sur ses réseaux sociaux. Convoité de longue date par les Cherry and Whites, Zach Mercer quittera donc le MHR à l'issue de cette saison. La semaine dernière, Mohed Altrad avait déjà signifié aux supporters montpelliérains la perte de son puissant numéro 8, lors de la soirée Oscars Midi Olympique célébrant les saisons de l'Anglais et Guilhem Guirado.

Battus en Australie lors de la troisième journée du Rugby Championship, les Springboks retrouvent les Wallabies ce samedi à Sydney. Jacques Nienaber a décidé de faire des choix forts pour cette revanche, en titularisant Damian Willemse à l'ouverture à la place de Pollard. Le jeune Canan Moodie va lui faire ses débuts sur l'aile sud-africaine.