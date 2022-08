Gabin Villière, l'ailier international de Toulon, opéré de la cheville gauche début juin après avoir été blessé fin mai lors de la finale du Challenge européen, sera de retour "dans deux à trois semaines", a-t-il affirmé lundi. "Je suis en phase de reprise. J'ai refait une petite opération de la cheville pour régler un petit souci que j'avais encore. Il va me falloir encore deux à trois semaines avant de pouvoir être à 100% et compétitif le week-end".

Villière manquera donc la première journée du Top 14, qui voit Toulon accueillir samedi l'Aviron bayonnais au stade Mayol, et la suivante qui verra le RCT se déplacer à Toulouse. "Ce sera même peut-être trois ou quatre semaines car je n'ai pas repris le terrain ni les entraînements avec le groupe. Il faut encore être patient parce que c'est frustrant et c'est long", a-t-il ajouté.

Penaud de retour dans "deux semaines normalement"

Le Clermontois lui est au repos. Après une tournée au Japon avec les Bleus, Damian Penaud est en phase de reprise et devrait pouvoir jouer avec Clermont "dans deux semaines normalement", a-t-il expliqué lundi, à quelques jours de la reprise du Top 14. "J'ai eu cinq semaines de vacances et je sais que la saison va être longue... Pendant les vacances, j'ai priorisé de ne pas faire grand chose et me régénérer. Ca m'a fait du bien, j'ai repris il y a deux semaines, j'attaque ma troisième: ça se passe bien, ça monte crescendo et je devrais être prêt dans deux semaines normalement", a confié Penaud qui ne disputera donc pas la première journée du Top 14 samedi sur le terrain du Stade français, ni la rencontre à domicile face à Pau, une semaine plus tard.