Le trois-quarts centre international du Racing 92, qui a passé lundi des examens complémentaires, semblait souffrir du genou droit au soir de la défaite du club francilien. Toutefois, la nature de la blessure n’a pas été confirmée. Première mauvaise nouvelle de la saison pour Laurent Travers et son staff. Avant de recevoir le Castres olympique, les Ciel et Blanc seront donc privés d'un de leurs cadres pour au moins un mois. Avec Henry Chavancy, Olivier Klemenczak ou Virimi Vakatawa, le Racing n'est pas privé de solutions mais le manque de l'international français se fera ressentir dans la ligne d'attaque francilienne.

Pilier de l'effectif ciel et blanc et du XV de France, Gaël Fickou a disputé vingt-huit matchs la saison passée. Auteur de quatre essais lors de l'exercice 2021-2022, le centre francilien s'est surtout signalé pour ses qualités défensives et sa vista en attaque.