Outre Sutherland et Gray, Javan Sebastian, Scott Cummings et Cameron Redpath quittent le squad écossais. Des changements importants, qui sont liés aussi à certaines blessures : à la cheville pour Gray, à l'épaule pour Sutherland par exemple. Après avoir gagné face à l'Angleterre et perdu de justesse au pays de Galles, l'Écosse affrontent les Bleus afin de se relancer à Murrayfield.