"Je vais être là. La guerre, je vais l'animer"

Samedi sur la pelouse du Stade de France, les efforts de Gabin Villière n'ont échappé à personne. Omniprésent dans les zones où le combat faisait rage, l'ailier des Bleus a réalisé un match d'une intensité rare. Forcément à l'issue de la rencontre, Fabien Galthié a été questionné sur la performance de l'ailier toulonnais et si l'on en croît le sélectionneur tout était prémédité : "Hier, à la remise des maillots, il a dit : "Je vais être là. La guerre, je vais l'animer". Il fait des promesses à ses potes et il les tient."

"Les Français méritaient de remporter la victoire"

En conférence de presse après ce duel tant attendu entre la France et l'Irlande (30-24), Andy Farrell a concédé avec fair-play que la meilleure équipe avait gagné : "Le résultat parle de lui-même, le score ne ment pas et les Français méritaient de remporter la victoire. C'est comme ça. La France a très bien joué d'entrée de match. Nous n'avions pas prévu d'être menés de dix points en seulement quelques minutes, il faut saluer la qualité de l'entame de l'équipe de France." Le sélectionneur du XV du trèfle a tout de même apprécié "la force de caractère et le niveau de forme physique" de son équipe.

"Il faudra commencer à jeter un coup d’œil au classement"

Dans un Stadium bondé, le Stade français a signé une victoire de gala contre le Stade toulousain (28-29). Un succès acquis dans les derniers instants grâce à une pénalité de Joris Segonds. Cette victoire permet aux Parisiens de prendre le large sur la zone rouge et de viser plus haut comme le laisse entendre un Gonzalo Quesada qui compte bien surfer sur la dynamique parisienne : "On est allé à Lyon avec beaucoup d’intentions et on ne passe pas loin de la victoire. On va préparer Biarritz avec la même qualité de travail que l’on a mis en place depuis un moment pour essayer de faire un gros match. Petit à petit il faudra commencer à jeter un coup d’oeil au classement."

"Nous allons cravacher, ils vont grandir, vieillir, et comptez sur nous pour ne pas lâcher"

Alors que le Stade toulousain tenait le match, le groupe d'Ugo Mola a fini par craquer et ce sont les Parisiens qui sont repartis avec la victoire. Malgré cette nouvelle défaite, le manager toulousain a tenu à saluer la prestation de ses jeunes joueurs : "Je suis très fier d’avoir huit gamins qui n’étaient pas plus tard qu’au mois de juin en finale du championnat Espoirs et qui étaient sur la feuille de match aujourd’hui. Sept gamins du XXIe siècle, onze gamins de moins de 21, 22 ans donc oui il y a des satisfactions [...] Cette formation-là, aujourd’hui, ne nous permet pas de gagner encore ce genre de match. Nous allons cravacher, ils vont grandir, vieillir, et comptez sur nous pour ne pas lâcher."

"On dirait des gamins à qui tu dis : "Fais gaffe la casserole est chaude, ne la touche pas !""

Après la première défaite de Montauban à domicile cette saison face à Aix (18-22), David Gérard le manager de l'USM a regretté certains choix de ses joueurs. Pour lui, ils doivent désormais tirer des leçons : " Est-ce que Aix a eu besoin de faire quelque chose ? Non, ils nous ont regardés se mettre les ballons sur la tête, sur les hanches. C’est symptomatique de ce qu’on fait à l’entraînement. On le reproche aux joueurs, on essaye de le travailler et de pallier à ça. Mais maintenant, c’est aussi à eux de faire attention, d’écouter les choix. C’est fou. On dirait des gamins à qui tu dis : "Fais gaffe la casserole est chaude, ne la touche pas" Mais non, ils y vont et ils se brûlent et ils y retourneront." Avec ce deuxième revers consécutif en championnat, Montauban stagne à la huitième place de Pro D2.