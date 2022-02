Le match : la pluie puis le beau temps

D'emblée, la pluie est venu amoindrir les espoirs de rugby champagne auquel on pouvait s'attendre côté français. C'est vrai. Mais la détermination et l'application italienne les ont totalement douchés. Surprenants et organisés, les frères du capitaine Michele Lamaro ont montré du caractère, et même de l'assurance. A l'image de leurs impacts gagnants sur la défense tricolore et de la patience dans la construction du jeu. Une stratégie qui s'est avéré payante sur le gain de terrain puis la transition rapide sur les ailes, en témoigne l'essai de Menoncello. De leur côté, les Bleus se heurtent à un rideau défensif en place. Marchand, Baille, Alldritt et Jelonch s'attellent pourtant à mettre les Bleus dans l'avancée. Le dernier cité profite d'ailleurs d'une erreur d'inattention italienne pour remettre la France sur de bons rails un peu avant la demi-heure de jeu. Gabin Villière, dernier maillon d'une attaque placée, place les hôtes devant au tableau de marque.

Au retour des vestiaires, c'est toujours avec l'adage "doucement mais sûrement" que les soldats du commandant Ibanez construisent leur succès. Malgré un jeu au pied brouillon, les Bleus s'en remettent aux mains. Celles d'Alldritt notamment qui délivrent, après percussion, une offrande à Villière (encore) qui ne se fera pas prier pour passer la vitesse supérieur et déposer ses adversaires. Et tout autant en conquête avec 18 touches gagnées sur 19 sur lancer français. Grâce à ses avants et du jeu au près, le XV de France se rassure et s'octroie la possibilité de s'en remettre à ses joueurs extérieurs, Penaud (aussi) et Villière (toujours). Ce n'était pas une prestation XXL vous en conviendrez, mais plutôt L. "L" comme lancement d'une compétition, comme logique de résultat mais aussi comme leader. Les Bleus terminent cette première journée à la première place du classement, et quoi qu'on en dise, c'est bien le principal.

Le chiffre : 19

La valeur n'attend pas le nombre d'années si l'on se fie au dicton. Et bien le numéro 14 de la Squadra Azzurra Tommaso Menoncello a pris le dicton au mot, et l'essai au poteau. C'est au coin de l'en-but que le jeune ailier italien a battu un record de précocité. Une magnifique destinée pour ce jeune joueur du Benetton Trévise qui connaissait sa première sélection ce dimanche.

Il dépasse de grands noms du rugby mondial tels que l'Écossais Stuart Hogg (19 ans et 251 jours), le Gallois George North (19 ans et 302 jours) et même son adversaire du jour, le Français Gaël Fickou (19 ans et 317 jours)

L'homme : Villière, joueur compte triple

Efficace, tranchant, opportuniste et disponible, voilà avec quelles qualités Gabin Villière s'est montré essentiel dans cette première victoire des Bleus version 2022. L'ailier toulonnais s'est illustré cet après-midi évidemment avec un triplé qui a eu son importance. Bien placé en bout de ligne, il offre tout d'abord aux Bleus le luxe de rentrer se reposer aux vestiaires avec l'avantage au score, 18-10. Il vient ensuite transformer en or une passe en argent de Grégory Alldritt en déposant l'arrière garde italienne. Et pour couronner un après-midi dont il se souviendra, il inscrit un troisième essai sur la sirène qui lui permet d'être le premier joueur français à marquer un triplé dans le Tournoi depuis Vincent Clerc en 2008 (contre l'Irlande).

En demande constante de ballons dans les attaques françaises, il crée des surnombres et du danger par la même occasion. Son rendement défensif a été dans la continuité de ce qu'il montre dans son club. Plaqueur et poison dans les rucks, on peut dire qu'encore une fois, le casque lui a servi.

La question : est-ce une entrée en matière convaincante ?

Les Bleus l'ont finalement emporté, et avec le bonus offensif en prime, c'est vrai. Mais est-ce vraiment, dans la forme, ce à quoi l'on devait s'attendre ? On vous laisse répondre. Bousculés, chahutés, dans la tourmente, ils ont su se reprendre dans le calme, avec sang-froid en deuxième période et c'est aussi une preuve de maturité. Pour ce premier "round", ils ont encaissé les coups mais ont mit l'Italie finalement K.O.