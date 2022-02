Déjà que l’on connait les difficultés italiennes depuis plusieurs années dans le Tournoi, mais essayer de rivaliser à Dublin lorsque l’on est rapidement réduit à 14, puis à 13, cela relevait de la mission impossible pour la Squadra Azzurra. La bascule s’est d’abord faite à la 9e minute lorsque le talonneur Gianmarco Lucchesi a dû quitter le terrain pour une blessure à l’épaule, puis lorsque son remplaçant Hame Faiva s’est fait exclure pour une charge à l’épaule sur Dan Sheehan à la 16ème minute. À un de moins, sans talonneur (entrainant la sortie supplémentaire de Toa Halafihi d'où le passage à 13), avec la nécessité de simuler les mêlées et des espaces toujours plus grands, l’Irlande n’a pas eu à forcer son talent.

Le XV du Trèfle avait par exemple sécurisé son point de bonus offensif avant même la fin de la première période, grâce à quatre essais inscrits avec aisance et maitrise. Bien qu’avec davantage de justesse dans les transmissions sur les longues phases à déplacer la défense, et un poil moins de précipitation, l’addition aurait pu être plus lourde à la pause (24-6).

Au deux pénalités de Padovani (14e) et Garbisi (40e+1), l’Irlande a répondu par les réalisations de Joey Carbery après une brèche ouverte par Doris et un relais de Sheehan (4e), le raffut de Lowe en sortie de mêlée et sur son aile pour servir Jamison Gibson-Park (21e), avec Michael Lowry sur un surnombre après une autre mêlée (30e), et par l’intermédiaire de Peter O’Mahony grâce à l’avancée de van der Flier sur une longue possession dans les 22m (38e) ; une formalité face à un adversaire qui avait déjà rendu les armes et accepté son sort.

Les Irlandais s’installent à la 2e marche

Au retour des vestiaires, les Italiens ont eu cette volonté de rivaliser au courage face à des Irlandais finalement assez indisciplinés au regard de la physionomie et des possibilités qui s’offraient pourtant à eux. La machine a pu être relancée par une réalisation de James Lowe, sur une longue sautée de Gibson Park pour créer le décalage (52e). On notera également le retour de Jonathan Sexton, entré pour la dernière demi-heure, lui qui avait été absent face au XV de France.

Et qui s’est de suite distingué d’une passe après-contact pour le doublé de son arrière Lowry, pour sa première cape (57e). Le rythme a finalement été haché tout au long de ce second acte mais l’Irlande a pu scorer de nouveau par l’intermédiaire de Ryan Baird en venant contrer un par-dessus de Fusco en sortie de ruck (70e). Pour ne rien arranger, l’Italie a concédé un carton supplémentaire – un jaune contre Steyn pour un acte d’antijeu devant sa ligne (75e) – sanctionné immédiatement du doublé de Lowe au regard des espaces créés derrière la mêlée (76e). Kieran Treadwell a ensuite clôturé le festival sur une action collective après la sirène (80e+2), pour au final 9 essais marqués par les Irlandais.

Cette victoire bonifiée permet à l’Irlande de remonter à la 2e place du Tournoi, à 3 points des Bleus et avec 1 point d’avance sur l’Angleterre. Ce alors qu’il reste deux journées à disputer.