Dans l'enfer de Murrayfield, les Bleus démarrent le match tambour battant. Leur bonne entame est récompensée dès la 8e minute. Sur un ballon tapé à suivre par Finn Russell, le capitaine français Antoine Dupont hérite de la gonfle et commence à remonter le terrain. Sa course dynamite la défense écossaise, qui laisse le numéro 9 s'offrir un raid solitaire se débutant à l'entrée des 22 mètres tricolores, et se terminant dans les 22 mètres du XV du Chardon. Le ballon file alors vers Cyril Baille, lequel s'enfonce dans le camp adverse. Fickou éjecte ensuite vers Marchand, qui sert après contact Willemse, pour un superbe premier essai français.

Au bout de quasiment un quart d'heure de jeu, les Bleus font le break en bout de ligne. Après une touche, Fickou et les siens décalent la balle jusqu'à l'aile à une vitesse folle. Servi en bord de touche, Damian Penaud sert Cyril Baille d'un joli bras enroulé avant d'être propulsé hors du terrain. À deux doigts de lui aussi passer en touche, le pilier toulousain remise magnifiquement le cuir pour Moefana, venu de son aile, qui conclut une action aboutie.

Le jeune Rory Darge aura vécu une drôle d'après-midi ce samedi. Pas prévu pour être titulaire, le joueur de Glasgow a profité du forfait de son aîné Hamish Watson pour intégrer le XV. Auteur d'une bonne partie, le flanker a même inscrit un essai ayant ramené les siens à deux longueurs des Bleus après la transformation (29e).

Cette 38e minute aurait pu être le tournant de la partie. Mené de 2 points, le XV du Chardon bénéficie de la percée plein axe du puissant van der Merwe. Mais après un relai de Harris, le capitaine Stuart Hogg échappe la balle alors qu'il filait seul derrière la ligne. Il faut dire que la sautée ne s'imposait peut-être pas... Lourdes conséquences.

On joue la dernière action du premier acte lorsque, servi par Romain Ntamack, le soldat Gaël Fickou signe une très longue course en travers, laissant sa carte de visite à la défense blanche, et allant aplatir le troisième essai visiteur en coin.

Si les Bleus ont livré une prestation très aboutie, ils ont aussi pu compter sur quelques moments de réussite. L'exemple le plus parlant intervient au retour des vestiaires. Lancé sur son aile, Penaud tape un coup de pied en profondeur. Le rebond est chanceux et sourit à Jonathan Danty, qui a bien suivi et vient donner un petit coup sur la tête des locaux.

La fête ne pouvait pas se poursuivre sans l'inévitable Damian Penaud. Le Clermontois est d'ailleurs allé deux fois derrière la ligne. Le premier sur une course en bout de ligne à la suite d'un service de Danty. Le second en profitant d'une merveille de passe au pied de Romain Ntamack. L'ailier écossais Duhan van der Merwe sauvera l'honneur en toute fin de match.