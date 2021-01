Que les supporters rochelais se rassurent, ils devraient bien voir leur numéro huit préféré Grégory Alldritt disputer le prochain Tournoi avec les Bleus. Ils en ont pourtant douté ce jeudi, quand la Fédération a publié un communiqué pour annoncer le remplacement du Rochelais aux 18 sélections par le troisième ligne de l'UBB Cameron Woki (4 capes) dans le groupe appelé par Fabien Galthié pour préparer le premier match des Bleus, prévu à Rome face à l'Italie. Peu après, son club du Stade rochelais a lui aussi communiqué pour apporter quelques précisions : « Le club tient à préciser que son troisième ligne passera des examens médicaux en tout début de semaine prochaine, qui pourraient entraîner une indisponibilité de quelques jours et l'empêcher de rejoindre le XV de France la semaine prochaine. La décision a donc été prise, en concertation avec le joueur et le staff du XV de France, de le préserver lors de la première semaine de préparation des Bleus. Il reste disponible pour disputer la rencontre de Top 14 face à l'Aviron Bayonnais qui se jouera demain soir au Stade Marcel Deflandre. »

Arthroscanner au genou lundi

A ce moment là, on se demandait bien de quel mal pouvait souffrir l'ancien Gersois, qui se montrait disponible en club mais forfait en sélection. Mais en réalité, Alldritt va tout simplement passer un arthroscanner du genou lundi. Pour rappel, c'est une technique d'imagerie médicale qui permet de révéler des lésions invisibles à la radiographie classique. Sa particularité est qu'elle exige l'infiltration d'une solution iodée dans la cavité intra-articulaire que le spécialiste veut observer, et que cette injection impose un repos de quelques jours. Voilà pourquoi Alldritt ne pourra rejoindre dans un premier temps le XV de France. Mais cet examen ne l'empêchera en rien de participer normalement au Tournoi, et même de postuler pour le premier match des Bleus contre l'Italie, le 6 février prochain à 15h15.