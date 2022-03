Au lendemain d’une victoire de la Squadra Azzura qui fera date, Ange Capuozzo est resté à Cardiff, là où il a éclaboussé de son talent le public du Principality le temps d’un match. Alors en famille, il a pris le temps de se livrer sur sa plus belle soirée depuis qu’il joue au rugby. Durant l’interview et de l’autre côté de l’appareil, on entend parfaitement les nombreuses demandes de photos qu’il reçoit en trois langues. Supporters gallois, italiens et même français le félicitent chaleureusement. C’est dire l’ampleur que sa performance a prise sur la planète ovale.

Maintenant que la pression est un peu redescendue, est-ce que vous pouvez nous raconter cet essai incroyable et inattendu que vous avez offert à Padovani ?

Il n’y avait pas de faille, il restait une minute à jouer alors il fallait la provoquer. Nous devions marquer un essai transformé pour l’emporter. C’est une action que j’aime particulièrement car pour gagner, il fallait respecter le jeu, respecter le rugby. J’aurais probablement pu y aller seul, et encore ce n’est pas sûr, mais la passe était ce qu’il fallait faire pour aller sous les poteaux et donc faciliter la transformation à Paolo (Garbisi). Edoardo (Padovani) me crie dessus et m'appelle, et quand je lui donne, je sens vraiment monter une grosse dose d’adrénaline.

C’est un moment à part pour vous évidemment..

C’est clairement l’essai et le match le plus important de ma carrière. Je sais pas si on se rend compte mais hier on fêtait la 150ème capes de Alun Wyn Jones, moi j’en suis à seulement avec 50 (ndlr : 47 exactement) avec mon club de Grenoble. Ce que je veux retenir c’est la joie du groupe après cet exploit.

Vous avez réalisé tout de suite ?

Oui et toutes les émotions sont arrivées en même temps. On a eu un petit quart d’heure où nous étions tous K.O mais après, on a bien fêté ça ! Dans le vestiaire, on a aussi fêté la 50ème de Braam Steyn et la première de Filippo Alongi, c’était des moments forts.

Un doublé face à l’Écosse, ce geste contre le pays de Galles, la pression ça vous dit quelque chose ?

Oui évidemment (rires), mais elle disparait assez vite. Contre l’Écosse, j’ai mis un petit moment à rentrer dans le match, je regardais trop jouer Hogg et les autres. Contre les Gallois, j’avais la chance de commencer et je me suis obligé à prendre la mesure de ce match.

Le Principality Stadium c’est vraiment une antre à part ?

C’est le plus beau stade dans lequel j’ai joué. On a vraiment l’impression que les supporters sont sur nous, l’atmosphère est palpable. Ce n’est que du bonheur de jouer dans une enceinte comme ça. Que ce soit les gallois et les italiens, ils ont tous été extraordinaires.

Vous pouvez nous raconter l’échange à la fin du match avec Josh Adams ?

C’était un moment de grande classe, son geste est juste sublime. Il a la lucidité de le faire alors qu’ils viennent de perdre, je trouve ça vraiment fort. Il m’a proposé de prendre la médaille d’homme du match, il m’a dit que ça devait me revenir, je l’ai remercié 100 fois mais je lui ai répondu que c’était la sienne. Je voulais vraiment qu’il la garde pour lui. Au delà d’avoir la médaille, ça me suffit qu’il m’ait proposé de la prendre. Pour moi, son geste vaut 10 médailles. Je ne m’y attendais pas, j’ai été choqué sur le moment. Pour le petit joueur de Pro d2 que je suis, ce sont des gars dont je m’inspire chaque jour et être « adoubé » par ce genre de joueur, c’était impensable.

Est-ce que vous prenez conscience de ce rôle de "héros" italien le temps d’un soir ?

Bien sur que j’en prends conscience vu les messages qu’on reçoit. On représente un pays avec une vraie passion, une vraie identité. Quand on rend fier autant de personnes et qu’on provoque autant d’émotions, c’est incroyable. Mais pour moi, le héros du match c’est l’équipe, le groupe.

Vous avez reçu beaucoup de messages de félicitations, on suppose ?

Oui et j’en ai encore plus de 100 en attente là ! Avec tous ces messages, on s’en rend vraiment compte le lendemain. C’est beau de rassembler comme ça. Il n’y a que le sport qui peut faire ça.

Est-ce le match qui enterre définitivement le débat de la présence de l’Italie aux Six Nations ?

J’espère en tout cas mais ce que j’espère surtout c’est que les personnes qui suivent le rugby n’avaient pas de débat sur la présence de l’Italie ! Je trouve que la victoire est une belle récompense oui. Pour faire une rapide rétrospective, il faut se rappeler que l’Italie a été une des équipes qui a le plus embêté le XV de France en première mi-temps, contre l’Irlande à 13 c’est compliqué d’en tirer des enseignements et face à l’Ecosse on fait une belle performance offensive. Après, contre l’Angleterre, on a un vrai trou d’air c’est vrai mais contre le pays de Galles, on a fait un mix des bonnes choses réalisées pendant le Tournoi. C’est ce qui fait que l’on a gagné.

Dans une précédente interview sur Rugbyrama, vous disiez vouloir regagner le respect des autres nations, est-ce que c’est chose faite selon vous ?

Notre objectif était de gagner en crédibilité, je pense que c’est chose faite.