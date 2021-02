Le CV :

Nicolas Mas : On parle ici tout simplement du pilier le plus capé de l'histoire du XV de France. "Le bus" compte 85 sélections avec les Bleus, comprises entre 2003 et 2015, dont 1 capitanat (2014). Son ultime compétition internationale a donc été la Coupe du Monde en Angleterre, la dernière des 3 qu'il a pu disputer. Finaliste de la compétition en 2011, il joue l'intégralité de la finale sur le terrain, fait assez rare pour un pilier. Avec le XV de France, il participe aussi à 10 Tournois des 6 Nations. Il en remporte deux, avec un Grand Chelem en 2010. D'ailleurs, Mas s'est fait remarquer en étant un des meilleurs joueurs du Tournoi 2010. En club, c'est surtout avec Perpignan que le catalan a performé. En 12 ans et 251 matchs sous le maillot de l'USAP, il gagne un bouclier de Brennus, en 2009. Une juste récompense lorsqu'on sait que le pilier a été deux fois finaliste du championnat de France (2004, 2010) et une fois de la Coupe d'Europe (2003). Pour revenir au plan international, Mas n'a marqué qu'un essai avec les Bleus... contre l'Italie, lors de la Coupe du monde 2015.

Martin Castrogiovanni : Si vous pensiez que Nicolas Mas était beaucoup capé, Martin Castrogiovanni va vous impressionner. Le droitier italien compte 119 sélections avec la Squadra Azzura, ce qui fait de lui le pilier le plus capé de l'histoire au niveau international. Né en Argentine, il est une figure marquante de la sélection italienne, tant par son style que par son niveau de jeu. Même s'il n'a jamais remporté de compétitions internationales, il dispute 14 Tournois des 6 nations avec l'Italie, ainsi que 4 Coupes du Monde. Il a même inscrit 12 essais sous le maillot italien dont un triplé en 2004 contre le Japon (32-19) ! En club, Castrogiovanni se révèle en Angleterre, à Leicester. Avec les Tigers, il joue 130 matchs et remporte 4 fois la Premiership (2007, 2009, 2010, 2013). Il est même élu meilleur joueur du championnat en 2007, lors de sa première saison. Une première pour un pilier. Il complète son palmarès de renom en gagnant la Coupe d'Europe par deux fois avec Toulon (2014-2015) et le Brennus avec Toulon (2014) et le Racing (2016). Un pilier pas comme les autres en sommes.

Deux piliers "old school"

Parmi les raisons qui font que Nicolas Mas et Martin Castrogiovanni font partie des légendes du jeu, il y a cette grosse solidité dans les phases de conquête et de combat. Deux spécialistes de la mêlée fermée, reconnus et respectés par leurs adversaires. L'italien est considéré comme l'un des meilleurs du monde dans l'exercice dans l'exercice tandis que le français n'est pas en reste, lui qui a dominé aux côtés notamment de Thomas Domingo et William Servat. De taille modeste (1m79) l'ancien des Bleus fait partie des piliers ancienne génération, qui dominent à l'impact.

"Le bus" ne porte pas son surnom sur rien. Très dur sur l'homme et plutôt mobile et adroit pour son gabarit, il savait faire avancer son équipe à l'impact. Lancé, il était très dur de le stopper net. En défense, sa solidité lui a permis de nombreuses fois de distribuer quelques caramels. Castrogiovanni lui aussi a su s'adapter. Avec son 1m88 et ses 117kg, il était très présent dans le jeu courant et dans les rucks. En défense, il était un véritable mur très difficile à renverser et à dominer à l'impact. C'est cet aspect physique et dense de leur jeu qui leur ont permis de durer dans le temps et de devenir des références à leur poste. Les deux se sont d'ailleurs rencontrés de nombreuses fois.

Nicolas MAS (XV de France)Icon Sport

Des confrontations récurrentes

Nicolas Mas et Martin Castrogiovanni ont joué dans la même période. Entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, les traditionnelles rencontres entre la France et l'Italie lors du Tournoi des 6 Nations était l'occasion pour les deux droitiers de s'affronter. Avec leurs sélections, "le bus" et le barbu aux cheveux longs se sont affrontés à 8 reprises entre 2005 et 2015, pour un bilan de 6 victoires de la France et deux de l'Italie (2011, 2013). D'ailleurs, lors de la dernière victoire italienne lors du Tournoi (23-18), Castrogiovanni a inscrit un des deux essais italiens, après une action de 90m. Les deux se sont aussi affrontés en club, en H Cup (ancienne Coupe d'Europe) et en Top 14 lorsque l'italien a rejoint les rangs de Toulon. Celui qui est avec Sergio Parisse la figure de la sélection italienne, ne manquera sûrement pas de scruter attentivement la rencontre de samedi, à l'instar de son homologue français.

Martin CASTROGIOVANNI (Italie)Icon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Deux piliers parmi les meilleurs du début de la décennie dernière. Castrogiovanni est un emblème de la Squadra Azzura et à grandement dominé en club, que ce soit en France ou en Angleterre. Mas de son côté, s'est imposé comme un des plus grands piliers français en apothéose lors de la domination du XV du Coq en 2010. Deux grands spécialistes de la mêlée et du combat qui ont mis sur le reculoir beaucoup de leurs adversaires.

La fin de carrière controversée de l'italien, avec notamment un passage délicat au Racing où il a été mis à pied, nous fait pencher pour un Nicolas Mas toujours très sérieux. Avoir 85 sélections en Bleu en ayant connu des blessures en début de carrière et au vu du vivier français, c'est fort. Avantage France donc pour ce duel de légende, à voir si les Bleus domineront aussi les transalpins samedi, à Rome.

Par Yanis Guillou