10 grands chelems

Ce samedi soir, des millions de Français ont vibré suite à la prestation XXL du XV de France. Suite à cette magnifique victoire face à leurs meilleurs ennemis (25-13), les tricolores ont obtenu leur 10ème grand chelem, douze ans après le dernier. Désormais, la France fait partie aux côtés de l'Angleterre (13) et du pays de Galles (12), du cercle très fermé des nations ayant remportés 10 grands chelems ou plus. À noter, que depuis l'apparition du Tournoi des 6 nations (autrefois 5 nations jusqu'en 2000, N.D.L.R.), les Bleus sont avec les Gallois, l'équipe ayant remporté le plus de grands chelems (4).

26 chelemards

Pour cette édition 2022 du Tournoi des 6 nations, pas moins de 26 joueurs ont apporté leur pierre à l'édifice dans ce succès.

La liste :

Avants : Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Uini Atonio, Mohamed Haouas, Demba Bamba, Cameron Woki, Thibaud Flament, Paul Willemse, Romain Taofifenua, François Cros, Dylan Cretin, Anthony Jelonch, Grégory Alldritt

Arrières : Antoine Dupont, Maxime Lucu, Romain Ntamack, Gabin Villière, Mathis Lebel, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Damian Penaud, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos.

400 minutes

Sur les 26 hommes sollicités par Fabien Galthié, seulement deux d'entre eux ont disputé l'entièreté de chaque rencontre. Il s'agit de Romain Ntamack et Gaël Fickou avec un total de 400 minutes sur autant possible. A contrario, le joueur tricolore ayant disposé du plus petit temps de jeu est Mathis Lebel, avec une seule petite minute au compteur.

2955 mètres parcourus

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le XV de France est l'équipe ayant parcouru le moins de mètres durant le Tournoi. Avec 2955 mètres parcourus, les protégés de Fabien Galthié se hissent à la dernière place du classement derrière l'Italie (3022m), le pays de Galles (3783m), l'Angleterre (3921m), l'Ecosse (4219m) et l'Irlande (4569m). Comme quoi, il n'y a pas que l'attaque qui fait gagner les matchs.

10,5 millions de téléspectateurs

C'est un record d'audience, samedi soir pas moins de 10,5 millions de téléspectateurs (pic d'audience) étaient postés devant leurs écrans pour vivre en direct le 10ème grand chelem des Bleus. Un record puisque depuis le début du Tournoi, le compteur avait atteint au maximum les 6,8 millions de téléspectateurs devant Galles-France avec un pic à 8,5 millions.

Par Julien Sournies