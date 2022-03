"L'équipe n'a rien lâché même si elle a vraiment été mise en difficulté les trois-quarts du temps, a reconnu l'ouvreur. Nous avons montré qu'en défense, ce collectif était solide. Nous leur avons offert neuf points, ce qui me fait dire qu'il y a encore pas mal de choses à corriger pour la semaine prochaine. Mais par rapport à l'état d'esprit et l'engagement, tout le monde est heureux. La plupart des matchs, on les gagne sur notre défense. On sait serrer les rangs quand il le faut. On ne laisse rien à l'adversaire, on leur donne très peu de points. A côté de ça, nous avons eu un ballon d'attaque et marqué un essai. Ça montre l'efficacité que l'on peut avoir."