Lorsque Melvyn Jaminet a débarqué l'été dernier en équipe de France, il surfait bien évidemment sur l'euphorie de sa convocation en équipe nationale et le titre de champion de France de Pro D2 obtenu par l'Usap, quelques semaines plus tôt. On découvrit alors, en Australie puis au fil de la tournée d'automne qui suivit, un arrière sûr de lui, un relanceur inspiré et, surtout, un buteur à 90 % de réussite. Jaminet ? C'était un cadeau du ciel, l'occasion rêvée de décharger Romain Ntamack ou Matthieu Jalibert, précis mais pas démentiels face aux perches, du rôle de buteur en équipe nationale. In fine, le staff des Bleus dotait ce XV de France, talentueux balle en mains mais jusque-là infoutu de marquer sur tous ses temps forts, d'une arme nouvelle.

Du déchet sous les ballons hauts

Pour l'arrière de l'Usap, attendu dans quelques mois du côté de Toulouse, le Tournoi des 6 Nations devait donc être celui de la confirmation. Alors ? Il semble que Melvyn Jaminet, déjà secoué sous les ballons hauts contre l'Irlande (on a tous gardé en mémoire l'essai marqué par l'ailier Mack Hansen...), ait une nouvelle fois connu quelques déchets dans le secteur aérien face à l'Ecosse, samedi soir. En ce sens, si Brice Dulin a encore une cartouche à jouer en équipe de France, elle est là et, si le Rochelais est moins vif sur les relances, il reste en revanche le maître des airs du championnat, on l'a souvent dit.

3 sur 7 face aux perches à Murrayfield

Concernant Melvyn Jaminet, attardons-nous maintenant que ce qui a nécessairement interpelé le grand public, samedi soir : auteur à Murrayfield d'un modeste 3 sur 7 face aux poteaux, le dernier rempart des Bleus a incontestablement pêché là où il excelle d'habitude. De ce que l'on comprend, Melvyn Jaminet a en réalité connu toutes les difficultés du monde à s'adapter aux rafales de vent tournoyant du stade d'Edimbourg quand Finn Russell, familier des lieux et des conditions atmosphériques, décidait de chercher les touches plutôt que d'affronter la météo.

Malgrè cette série de griefs, on retiendra que Jaminet, fidèle à lui-même, ne sombra jamais dans un non-match, trouvant par exemple un magnifique « 50-22 » qui aboutit, en première période, à l'essai du Bordelo-Béglais Yoram Moefana. Pour conclure, il serait évidemment idiot d'enterrer le Catalan sur ce début de Tournoi mi-figue mi-raisin. Il devra, toutefois, montrer un tout autre visage dans quinze jours, à Cardiff, où Dan Biggar ne manquera pas de l' « arroser », comme on dit...