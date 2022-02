Deux semaines après sa superbe victoire contre l’Irlande (30-24), l’équipe de France a enchaîné un troisième succès consécutif dans ce Tournoi. À Murrayfield, la bande d’Antoine Dupont s’est imposée avec le bonus offensif 17-36 face au XV du Chardon. Ainsi, les Bleus conservent la première place du classement et sont, plus que jamais, en course pour une victoire finale.

Jamais, depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France n’avait battu l’Écosse dans le Tournoi. Tombés à Saint-Denis l’an dernier, les Bleus s’étaient aussi inclinés à Murrayfield en 2020. Cette année-là, arrivés en étant encore la seule équipe invaincue dans le Tournoi, les Tricolores avaient été renversés par le XV du Chardon (28-17). “On revient avec beaucoup plus d’expérience”, avait expliqué le deuxième ligne Paul Willemse, cette semaine, en conférence de presse. Ainsi, les coéquipiers d’Antoine Dupont voulaient éviter ce piège, connu de tous, et montrer qu’ils ont grandi en deux ans. C’est chose faite.

À Murrayfield, malgré un coup d’envoi de Ntamack direct en touche, puis une pénalité manquée par Jaminet (7e), les Français réalisaient une très bonne entame. Ils posaient la main sur le ballon, imposaient leur rythme et mettaient l’Écosse sur le reculoir. Tranchants à l’impact, inspirés offensivement et terriblement efficaces dans les 22 mètres adverses, les coéquipiers d’Antoine Dupont inscrivaient deux essais tôt dans la partie. Sur le premier, le deuxième ligne Paul Willemse était à la conclusion d’une relance d’Antoine Dupont (0-7, 8e). Sur le second, Yoram Moefana venait terminer un magnifique mouvement des trois-quarts tricolores, et au quart d’heure de jeu, les Bleus menaient donc de neuf points (3-12, 13e).

Dominée jusque-là, l’Écosse revenait ensuite peu à peu dans la rencontre. Pénible dans le jeu au sol et profitant de l’indiscipline française, elle enchaînait les temps forts dans les 22 mètres adverses. À la demi-heure de jeu, logiquement, Rory Darge ramenait son équipe au score avec un essai (10-12, 30e). Le XV du Chardon poursuivait ses efforts pour essayer de passer devant avant la pause, mais la défense française, sous pression, ne cédait pas. Et dans le temps additionnel du premier acte (40+2e), Gaël Fickou allait marquer le troisième essai des Tricolores. Ils menaient donc 10-19 à la mi-temps.

Quelle défense des Bleus !

En difficulté lors de son entame de deuxième mi-temps, quinze jours plus tôt face à l’Irlande, le XV de France réalisait, cette fois, le retour idéal. Sur un ballon de récupération dans ses 22 mètres, Damian Penaud tapait à suivre et, de l’autre côté du terrain, le rebond était favorable à Jonathan Danty (10-26, 44e).

Tournoi des 6 Nations 2022 - Jonathan Danty (XV de France) face à l'EcosseIcon Sport

Impressionnant en défense ou dans les rucks, à l’image des ballons grattés par Julien Marchand (53e), Cameron Woki (57e) ou Grégory Alldritt (65e, 68e), le XV de France écœurait l’Écosse qui se heurtait à un mur. Sans solution, Finn Russell et ses troupes s’épuisaient et voyaient Damian Penaud s’offrir un doublé (59e, 74e), pour alourdir la note (10-36, 76e). Alors qu’elle n’avait pas inscrit le moindre point dans le second acte, l’Écosse sauvait l’honneur à la dernière minute avec un essai de Van Der Merwe. Ainsi, l’ailier d’Édimbourg réduisait quelque peu l’écart au score, mais n’empêchait pas les Bleus de s’imposer avec la manière, 17-36.

Le XV de France, qui n’avait plus gagné un match du Tournoi en Écosse depuis 2014, met ainsi fin à la mauvaise série. Et conserve toutes ses chances de Grand Chelem.