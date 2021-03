Confrontations : 101e match et toujours avantage Galles

La France et le Pays de Galles se sont affrontés 100 fois dans leur histoire. Sur ces 100 rencontres, c'est le XV du Poireau qui s'est imposé le plus souvent : 51 victoires dont 20 à l'extérieur. Les Français eux ne se sont imposés que 46 fois. Les deux équipes se sont retrouvées dos à dos 3 fois. Les Rouges ont gagné 8 de leurs 11 dernières confrontations avec les Bleus, mais les deux derniers matchs se sont soldés sur une victoire du XV de France.

Deux attaques de feu

Ce duel au sommet est aussi celui entre les deux équipes qui marquent le plus d'essais dans ce Tournoi 2021. Les Gallois ont profité des sept inscrits en Italie pour porter leur total à 17. Les hommes de Wayn Pivac inscrivent en moyenne 33,5 points par match depuis le début du Tournoi. Les Bleus ont marqué 11 essais cette année dans la compétition mais comptent un match en retard à jouer contre l'Écosse. Alors ce France Galles peut-il faire des étincelles ?

Louis Rees-Zammit a inscrit à lui seul 4 essais dans le Tournoi 2021Icon Sport

Les Gallois adeptes des cartons... pour l'adversaire

La Pays de Galles est la seule équipe de ce Tournoi à ne pas encore avoir encaissé de carton. Discipliné, le XV du Poireau profite des erreurs adverses et a bénéficié quatre fois d'une supériorité numérique. Et deux de ces quatre périodes de supériorité l'ont été à cause de cartons rouges. À l'encontre de l'Irlandais Peter O'Mahony lors de la première journée, et du pilier écossais Zander Fagersson le week-end d'après. Pour les Bleus, qui n'ont reçu qu'un carton jaune, contre Le Roux en Irlande, il s'agira d'être discipliné.

Les Bleus invaincus à domicile depuis deux ans... et une défaite contre le Pays de Galles

Cela fait deux ans, un mois et 18 jours que les Bleus n'ont pas été vaincus sur leur pelouse. La dernière défaite du XV de France à Saint-Denis remonte en fait à la première journée du Tournoi 2019... Où le Pays de Galles est venu s'imposer (24-19). Un match que les Bleus dominaient (16-0 à la mi-temps), avant de complètement s'écrouler et de subir le plus gros retournement de score dans un match depuis la création du Tournoi des 6 Nations. Il faudra tenir 80 minutes.

100 minutes

Tout le monde se souvient bien sûr de ce match mythique entre la France et le Pays de Galles. En 2017, il a fallu 100 minutes aux deux équipes pour se départager. Après 20 minutes de temps additionnel et 12 mêlées, ce sont finalement les Bleus qui se sont imposés au Stade de France (20-18) grâce à un essai de dernière minute. Ce souvenir, aussi marquant qu'il soit, donnera peut-être des idées aux Français.