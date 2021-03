La victoire des Ecossais à Paris a donc offert la victoire aux Gallois dans le Tournoi. C'est leur trente-neuvième succès depuis la création de la compétition, ce qui leur permet de revenir à hauteur de l'Angleterre. Si l'on ne compte que les victoires non partagées, les Gallois sont à 28, soit une de moins que l'Angleterre. On rappelle qu'ils ont aussi empoché leur vingt-troisième triple couronne en 2021. Si l'on observe les dernières années, on note qu'il s'agit de la quatrième victoire galloise depuis 2012, dont deux grands chelems. Pas mal pour un pays de trois millions d'habitants. Énorme pour le deuxième ligne Alun-Wyn Jones qui lui a gagné son cinquième Tournoi (il était là en 2008). Énorme aussi pour le sélectionneur Wayne Pivac si critiqué en 2020.