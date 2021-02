Les Français n'ont pas à rougir de cette sortie à Rome. Notre objet n'est pas de leur chercher des poux dans la tête, ils ont quand-même marqué sept essais à l'extérieur pour n'en concéder qu'un, on va dire deux puisque M. Carley a refusé un magnifique essai à Montanna Ioane après une double feinte de passe de Stephen Varley. C'est le paradoxe de cette rencontre, on en arrive à se souvenir d'abord de ce qu'a fait l'Italie de bien. Dans cet ordre d'idée, citons aussi Luca Sperandio, qui réussit un joli coup de pied pour lui-même sur le seul essai validé de la Squadra.

Parce que le vrai enseignement da la rencontre, c'est encore et toujours cette faiblesse insigne des Italiens, qui ont subi leur 28eme revers de rang dans le Tournoi. 28, et l'on ne voit pas quel coup du sort pourrait interrompre la série noire. Si l'on se remémore quelques frémissements italiens, on est bien obligé, en échange, de rappeler les bourdes parfois grossières qui ont facilité le chemin des Français. Sur l'essai de Fickou servi au pied par Dupont derrière un maul, il n'y avait personne en couverture. La facilité avec laquelle le centre du Stade Français a aplati le ballon dans l'en-but en était gênante (27e). A la 32e, l'essai de pur contre d'Arthur Vincent est venu d'une passe totalement saccagée de Varley, avec un ballon qui roule au sol pendant d'interminables secondes. Dupont shoota directement dedans, à la réception, Trulla foira totalement un sauvetage encore possible.

Des séquences intéressantes

Les Italiens ont des absences plus que coupables, elles sont accablantes. Le numéro 8 Michele Lamaro est par exemple venu s'immiscer sur une passe de Varley qui aurait pu générer un essai. C'était l'une des rares occasions pour les Transalpins, il a fallu qu'une intervention hors de propos vienne la détruire.

L'Italie a parfois conduit quelques séquences de qualité, surtout en première mi-temps, sans franchir vraiment, parfois en reculant au bout du compte. Une ou deux auraient mérité mieux. Mais cette équipe manque trop de qualité. Pas la peine de chercher midi à quatorze heures. Quel argument pourrait-elle opposer rationnellement à ceux qui voudraient la faire sortir du tournoi ?