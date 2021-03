C’est une première historique. Samedi, France télévisions retransmettra le "crunch" entre le XV de la Rose et l’équipe de France sans que ses journalistes ne soient présents dans le stade pour commenter la rencontre. Contexte sanitaire oblige, France télévisions a dû s’adapter. "Si on avait dit ça il y a quinze ans, on nous aurait pris pour extra-terrestre, image Mathieu Lartot qui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Je commente le Tournoi depuis 2003, jamais je n’avais eu à le faire sur un match de l’équipe de France depuis le siège de France télévisions. Même pour les matchs des autres équipes, nous sommes toujours sur place habituellement." "On ne s’en réjouit pas, reprend Pascal Golomer, Directeur délégué aux sports, chargé de l’éditorial. Mais nous n’avions pas d’autres possibilité que d’animer cette après-midi rugby depuis notre siège parisien." Aucun journaliste français n’a d’ailleurs été autorisé à se rendre à Londres pour couvrir cette rencontre.

Ainsi, Matthieu Lartot et son consultant Dimitri Yachvili seront en plateau avant le coup d’envoi de la rencontre, prévu à 17h45, en compagnie de Cédric Beaudou et Cécile Grès. "Nous allons investir le plateau où est enregistré habituellement Stade 2, précise Pascal Golomer. Nous allons l’habiller d’une atmosphère virtuelle la plus proche possible de ce que nous avons l’habitude de proposer à nos téléspectateurs." Toutefois, il concède : "Nos commentateurs ne seront évidemment pas saisis par l’émotion que l’on peut ressentir dans un stade. Être sur place, c’est la garantie de pouvoir donner toutes les informations. Or, ils seront dépendants des images. Et comme des petits détails peuvent échapper au réalisateur, ils n’auront peut-être pas accès à toutes les informations."

Mais France télévisions a des ressources. Et surtout la chance d’avoir un de ses consultants vivant à 45 minutes de Londres. Samedi, Benjamin Kayser remplacera Cécile Grès sur le bord du terrain. "Il sera le seul à pouvoir vivre l’évènement dans l’enceinte londonienne. "Il est un peu notre correspondant permanent de l’autre côté de la Manche depuis quelque temps, sourit Pascal Golomer. Nous le remercions d’avoir bien voulu accepter cette mission. Habituellement, nous mettons un point d’honneur à ce que cette fonction soit tenue par un journaliste car c’est un métier, mais pour l’occasion Benjamin remplira cette fonction." "J’en suis très heureux et flatté, reprend l’ancien talonneur du XV de France. Évidemment, j’aurai ce rôle de journaliste qui n’est pas le mien, mais je vais m’adapter. Retrouver le XV de France à 45 minutes de mon domicile et dans ce rôle-là, c’est un privilège."

Pour autant, Kayser a déjà une belle expérience. Ce rôle, il tient régulièrement dans la langue de Shakespeare sur BT Sports, la chaîne britannique ayant les droits notamment de la Champions Cup. "C’est lui qui nous donnera les dernières infos avant le début de la rencontre, glisse Mathieu Lartot. C’est vers lui que nous nous tournerons lorsqu’il y aura des temps morts, en espérant que le décalage entre l’image qui nous parviendra par satellite et le son ne soit pas trop grand." Et c’est encore lui qui se retrouvera face au sélectionneur Fabien Galthié, qui n’est autre que son premier entraîneur au Stade français, pour la traditionnelle question de la mi-temps. Tout comme il officiera à l’issue de la rencontre pour les interviews d’après-match. "Le système est forcément imparfait, souligne Mathieu Lartot. Mais, il a fallu s’adapter. Et heureusement que Benjamin vit en Angleterre, il était important que nous ayons quelqu’un sur place."

L'événement, dans un contexte également particulier pour le XV de France après l’épisode du "Bubble gate", est attendu. Les téléspectateurs subiront-ils des désagréments en raison de ce dispositif ? Pas sûr. En revanche, ils devraient être très nombreux devant leur téléviseur. La rencontre face à l'Irlande a été vu par près de six millions de personnes, avec un pic à 7,2 millions, soit la meilleure audience réalisée pour un match du Tournoi depuis 2014. Avant ce samedi ?