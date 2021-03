Vous avez enchaîné beaucoup de matchs avec Julien Marchand et Mohamed Haouas. Comment jugez-vous votre complémentarité ?

Avec Juju et Momo, on apprend à se connaître et on progresse en jouant. On doit continuer dans cette voie car nous avons encore beaucoup de travail à accomplir pour nous améliorer. Il est certain que l’on s’entend bien aussi et c’est bien que l’on puisse jouer ensemble.

Pensez vous avoir passé un cap dernièrement, car Fabien Galthié disait après la victoire en Irlande que vous étiez certainement le meilleur pilier gauche du monde ?

Les mots de Fabien me font plaisir mais il ne faut pas s’arrêter là. Il faut continuer à travailler car au poste de pilier, nous sommes toujours remis en question. Donc, ça ne change rien sur mon envie de travailler et de progresser.

Vous avez une histoire commune avec le pays de Galles, notamment avec la défaite en quart de finale de la dernière coupe du monde puis la victoire l’an passé à Cardiff. Les Gallois viennent chercher le grand chelem ce samedi à Paris, est-ce une pression supplémentaire ?

Le pays de Galles est une équipe très difficile à manœuvrer, qui joue très bien son rugby et qui fait un excellent Tournoi puisqu’elle a gagné ses quatre matchs. On sait que les Gallois viennent pour faire le grand chelem. À nous de bien bosser pour faire un gros match ce samedi.

Craignez-vous de manquer de fraîcheur physique car vous sortez d’un match très dur en Angleterre alors que les Gallois ont eu une partie plus facile face à l’Italie ?

Je ne pense pas car nous avons été arrêtés pendant trois semaines. On avait besoin de reprendre la compétition. Le match en Angleterre nous a permis de jouer et c’est le plus important. On va aussi faire une grosse semaine pour être prêts physiquement.

Avez-vous évoqué les différents scénarios pour remporter le Tournoi et donc le fait qu’il ne faudrait pas laisser un point de bonus défensif aux Gallois ?

On nous a présenté tout ça en début de semaine. Nous savons que nous n’avons pas une grande marge de manœuvre. Il faudra déjà faire un grand match et essayer de prendre un maximum de points. L’essentiel sera de ne pas calculer car c’est la meilleure façon pour faire un mauvais match. On y va avec le même état d’esprit que depuis le début : On veut tout donner sur le terrain et on calculera plus tard. Jouons d’abord le match puis on verra.

Avez-vous le sentiment que le pays de Galles est mieux placé pour gagner ? Avez-vous la pression de faire aussi bien que l’année dernière où vous n’aviez concédé qu’une seule défaite ?

Il est évident que les Gallois sont dans une meilleure posture que nous puisqu’ils ont gagné quatre matchs. Nous avons gagné deux matchs et perdu un. Mais l’an passé, nous n’avions pas pris de bonus défensif à l’extérieur, ce que nous sommes parvenus à faire cette année. Ce point nous permet toujours d’espérer remporter le tournoi. […] On essaie de ne pas calculer. Nous sommes encore en progression car nous sommes une jeune équipe. Il nous reste deux matchs, on va tout faire pour l’emporter car nous sommes compétiteurs. Gagner ces matchs validera notre progression.