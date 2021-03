C’est ce jeudi matin que les Six Nations ont officialisé le partenariat avec le Fonds d’investissement CVC, qui vient de s’adjuger un septième (soit un peu moins de 14,5 %) du capital des Six Nations pour un investissement estimé à 425 millions d’euros (365 millions de livres), en collaboration avec les Fédérations de rugby d'Angleterre, de France, d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et du Pays de Galles, qui conserveront ensemble une participation de 6 septièmes. Ce partenariat intervient à une période prometteuse, ainsi que l’explique le communiqué des Six Nations, "après avoir récemment centralisé la propriété et les activités opérationnelles concernant les Tournois des Six Nations masculin, féminin et des moins de 20 ans, ainsi que les Internationaux d’automne".

L’arrivée de CVC consistant officiellement à "investir dans la croissance et le développement du jeu, améliorer encore davantage le spectacle sportif qu’offrent tous les tournois, les équipes et les marques, et d’édifier les données, la technologie et des capacités commerciales plus avancées afin de soutenir ces plans ambitieux. Ces mesures garantiront le développement continu de ces tournois prestigieux au profit des supporters et permettront d’en attirer de nouveaux, au profil plus diversifié et international, ce qui aidera toutes les parties prenantes du rugby, y compris les joueurs, les clubs et les fédérations, à atteindre leur plein potentiel de développement à long terme."

425 millions d’euros sur cinq ans

Une bonne nouvelle donc en pleine période de pandémie, l’argent frais injecté par CVC étant tout sauf superflu pour des Fédérations aux abois financièrement. Cela d’autant plus que, selon les termes de l’accord, les six fédérations resteront seules responsables de toutes les questions sportives et conserveront également le contrôle majoritaire des décisions commerciales. L’investissement de CVC sera versé aux six fédérations sur une période de cinq ans, reflétant la nature à long terme du partenariat. "Il s’agit d’une évolution extrêmement positive et je tiens à exprimer mes remerciements à toutes les parties concernées" s’est félicité le PDG des Six Nations Benjamin Morel.

"En particulier, à nos six fédérations pour le fort esprit d’unité et de coopération dont elles ont fait preuve tout au long de ce processus afin de créer une Six Nations Rugby unifiée et de donner leur accord au partenariat avec CVC. Lorsque nous avons commencé ce travail, notre objectif était de nous assurer que nous avions trouvé le bon partenaire stratégique, capable d’apporter une réelle valeur ajoutée et engagé dans une relation à long terme. CVC reconnaît le potentiel prometteur des Tournois des Six Nations et des Internationaux d’automne, et partage notre vision de l’avenir, en possédant en outre une expérience avérée en matière de partenariat visant à soutenir les stratégies de croissance dans le sport."