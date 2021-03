Bien évidemment, son statut de capitaine n’est par remis en cause, que ce soit par son charisme ou son engagement au sein du groupe. Quand on sait d’où il revient, ce qu’il lui arrive depuis quelques semaines serait même banal. À 28 ans, et après deux saisons tonitruantes que ce soit avec les Bleus ou son club, le RCT, Charles Ollivon semble quelque peu émoussé.

À Twickenham, il avait quelques circonstances atténuantes. Il a fait partie des joueurs du XV de France "covidés". Si officiellement, il était à ranger dans la catégorie des asymptomatiques, ce satané virus laisse toujours quelques traces de son passage. Entendons-nous bien : à Twickenham, le capitaine des Bleus a fait le job.

Un Tournoi à finir, avant une tournée au repos ?

Il sait aussi que ce revers face aux Anglais n’est pas une fin en soi. Quelques minutes après la rencontre, il fixait donc le cap à suivre pour les quinze prochains jours : "On a pris un point et je pense qu’il va être important. On est dans la suite de notre progression, encore dans le coup pour gagner le Tournoi. Désormais, nous avons joué nos trois matchs à l’extérieur ; il nous reste deux matches à domicile. On a 10 points, il faut aller chercher un maximum de points pour gagner. Encore une fois, l’équipe de France a son destin entre ses mains. L’objectif est désormais simple : remporter nos deux derniers matchs."

Ensuite, Fabien Galthié pourra peut-être s’inspirer de trois de ses prédécesseurs (Laporte, Saint-André et Brunel) qui, en leur temps, avaient su trouver les mots pour exempter de tournée estivale leur capitaine afin qu’il puisse souffler un peu.