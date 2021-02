Touché par une épidémie de Covid 19, le XV de France déplore aujourd'hui les absences de onze joueurs (dont huit étaient titulaires lors du dernier déplacement en Irlande) et quatre membres du staff (Fabien Galthié, William Servat, Karim Ghezal...). Si les joueurs infectés ont tous été remplacés dans le groupe par des joueurs sains, le staff tricolore contaminé est à l'isolement dans l'aile opposée à la résidence des Tricolores. Malgré tout, les deux dernières séries de tests, effectuées sur les joueurs et l'encadrement mardi et mercredi, n'ont révélé le moindre cas positif.

Réuni ce matin en meeting extraordinaire, le groupe de surveillance de tests du comité des 6 Nations (TOG) aurait selon nos informations donné son feu vert au France-Ecosse prévu dimanche après-midi (15 heures), à Saint-Denis. Cette information devrait être officialisée par les dirigeants du Tournoi des 6 Nations cet après-midi, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. Pour autant, si de nouveaux cas étaient détectés au sein du groupe France dans les deux prochains jours, le TOG se réunirait une nouvelle fois en urgence afin de déplacer la rencontre.

Pour information, la tenue du France-Ecosse s'est jouée à un cheveu, le gouvernement écossais ayant fait savoir lundi soir aux dirigeants du rugby international qu'il interdirait le déplacement du XV du Chardon à Saint-Denis si de nouveaux cas apparaissaient au sein de l'équipe de France.