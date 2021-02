Italie - France

Le premier match de ce Tournoi des 6 Nations 2021 va mettre aux prises les deux équipes latines de la compétition. Les Transalpins cherchent désespérément une victoire dans le Tournoi depuis le 28 février 2015. Ce jour-là, ils avaient gagné en Écosse. L'Italie n'a aussi plus gagné le moindre match depuis la Coupe du monde 2019 (48-7 face au Canada), si l'on omet bien sûr le forfait des Fidjiens durant l'Autumn Nations Cup. En face, les Français ont montré de belles choses durant la dernière période internationale, même avec deux groupes très différents. De plus, l'objectif est clair : la victoire finale. Cela commencera donc par battre des Italiens à Rome mais attention, les Bleus ont parfois été surpris dans la capitale italienne.

Notre pronostic : Victoire de la France avec le bonus offensif.

Angleterre - Écosse

Voici une affiche qui sent bon la poudre entre ces deux meilleurs ennemis de l'Outre-Manche. Les matchs entre les deux équipes sont souvent accrochés mais comment ne pas oublier la dernière confrontation entre ces deux nations à Twickenham. Largement devant à la pause, les Anglais avaient eux affaire par la suite à des Écossais héroïques pour un score finale de 38-38. Samedi à 17h45, les Écossais vont forcément chercher l'exploit, eux qui n'ont jamais gagné en Angleterre sous l'ère Six Nations. Les Anglais, eux, sont en pleine confiance avec une victoire finale lors du dernier Tournoi et en Autumn Nations Cup. Mais ce match face à leurs voisins est toujours un match piège, et ce n'est pas forcément un cadeau que cela se fasse dès la première journée.

Notre pronostic : Victoire de l'Angleterre.

Pays de Galles - Irlande

Rencontre très indécise au Principality Stadium de Cardiff. Pour les Gallois, l'heure est à la reconquête après une année 2020 plus que difficile et une décevante avant dernière place lors de la dernière édition. Face à l'Irlande, les Gallois auront l'occasion de se jauger directement. Une victoire boosterait grandement la confiance des hommes de Wayne Pivac, le sélectionneur depuis le départ de l'emblématique Warren Gatland. Pour l'Irlande, il s'agit aussi de retrouver les sommets après une année 2020 "mi-figue, mi-raisin". La tâche n'est pas impossible pour le XV du Trèfle qui s'est déjà imposé à Cardiff comme en 2019 en match de préparation (22-17) ou encore en 2013 (30-22). Les hommes d'Andy Farrell seraient bien inspirer de faire de même pour ne pas laisser le doute s'installer.

Notre pronostic : Victoire de l'Irlande, bonus défensif pour le pays de Galles.